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Крупные чиновники и бизнесмены отметили День города Тюмени

27 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
На мероприятии собралась политическая элита региона.

В областной столице 27 июля прошел концерт, посвященный 437-летию Тюмени. По традиции мероприятие состоялось в ДК «Нефтяник». Днем там собрались сотни людей, среди которых чиновники, политики и представители местного бизнеса.

К собравшимся обратились губернатор Тюменской области и глава администрации города. Чиновники отметили, что в Тюмени живут люди особой закалки: трудолюбивые, умные, добрые, сильные духом.

Мероприятие посетили различные представители тюменских VIP-ов. Здесь был: Анатолий Брехунцов, бывший генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра; почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев (раньше был депутатом регионального парламента); Николай Руссу, генеральный директор «Мостострой-11» (сейчас его компания возводит новое здание ТюмГУ в центре города); Абрам Овеян, он является генеральным директором «Тюменьтел».

Концерт посетил глава регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко. В прошлом году его назначили спецпредставителем губернатора по вопросам СВО.

Руководитель ресторанного холдинга Лариса Невидайло пришла в розовом, видимо это связанно с прокатом фильма «Барби». Депутат Тюменской областной думы Оксана Величко сидела рядом с замглавы Тюмени, директором департамента финансов и налоговой политики Андрем Пилипчуком.

По данным 72.ру, на мероприятии выдавали награды и знаки отличия.

«А академикам и профессорам, видимо, здесь не место», — заметил один из подписчиков Telegram-канала «ЧП Тюмень».

Стоит отметить, что основные праздничные мероприятия начнутся в Тюмени 29 июля. Город отметит 437-летие. С 08:30 утра самые активные жители Тюмени смогут принять участие в спортивном забеге «Пять верст». Всех приглашают в Эко-Парк Затюменский, старт в районе дома № 18 на улице Оловянникова.

С 10:00 до 18:00 юных жителей города будет ждать город детства «Крылатые качели»! Для ребятишек организовано более 20 тематических площадок, это и стильное дефиле детской одежды, шоу мыльных пузырей, настольные игры, дискотека и любимый всеми тюменцами «Парад колясок».

С 12:00 до 21:00 будет проходить основная программа празднования годовщины Тюмени «Тюмень — это наш дом». В креативном пространстве на площади 400-летия пройдут выставки и мастер-классы. А финальным аккордом программы празднования станет выступление группы «ЛЮБЭ».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Политика
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