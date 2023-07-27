«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Как минимум 5 компаний, связанных с холдингом «Арсиб», сейчас проходят процедуру банкротства. А за последние 5 лет на фирмы бизнес-империи заводились десятки дел, касающихся налоговой задолженности.
Однако самые богатые представители холдинга только увеличивают свои доходы и расширяют бизнес. Так Левон Степанян, которому принадлежат: ООО «УК „Асиб“ Холдинг Групп», АО «Тюменьоблснабсбыт», ООО «Тюменьмолоко» и ООО «Упрснабсбыт» в 2022 году получил выручку в 189 миллионов рублей, чистые активы компаний в сумме составили 49,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,6 миллиона рублей. Эти показатели значительно превышают прошлогодние — в 2021 году чистые активы составили 37,1 миллиона рублей, выручка — 174 миллиона рублей, а чистая прибыль — 5,4 миллиона рублей.
Неспроста упоминается именно он, так по делу о банкротстве прибыльного ОАО «Тюменьмолоко» упоминалось о привлечении к ответственности еще одной его компании — АО «Тюменьоблснабсбыт», а также еще нескольких фирм, относящихся к холдингу. Однако арестами счетов или банкротством компаний дело не закончилось, по итогу было принято решение — отстранить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Тюменьмолоко».
В этом деле упоминалась и связанная с «Арсибом» Лусине Срабян, которой сейчас принадлежит 30 компаний. На счета женщины был наложен арест, однако и ее выручка растет. В 2022 году она составила 3,1 миллиарда рублей, чистые активы ее компаний равнялись 6,3 миллиардам рублей.
Примечательно, что, на директора холдинга «Арсиб» Самвела Степаняна записаны всего 2 компании, которые имеют миллиардные убытки, это уже упомянутая ООО «Упрснабсбыт» и «УК Легион».
Причем часть компаний холдинга все же удается признать банкротами, однако «Арсибу» это только на руку.
«По условиям нынешнего рынка, банкротство позволяет компании легально списать долги, а её основателю — начать бизнес с чистого листа. Для холдинга выгодно не платить налоги и отдавать компании под банкротство. Владельцы других фирм одной империи могут выкупить бизнес уже чистым, без долгов», — рассуждает юрист Игорь Шадрин.
К тому же, учитывая суммарные доходы холдинга, открывать новые фирмы и вливать в них серьезные суммы — не проблема. А потому бизнес продолжает процветать.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как строительная компания холдинга «Арсиб» пыталась забрать жилье у дольщиков через суд.