«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы

Неспроста упоминается именно он, так по делу о банкротстве прибыльного ОАО «Тюменьмолоко» упоминалось о привлечении к ответственности еще одной его компании — АО «Тюменьоблснабсбыт», а также еще нескольких фирм, относящихся к холдингу. Однако арестами счетов или банкротством компаний дело не закончилось, по итогу было принято решение — отстранить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Тюменьмолоко».