Итоги дня Тюмени: причал для яхт, новый поворот на Мельникайте, запретная любовь

Необычно в этой истории то, что некоторое время свердловским оперативникам пришлось ждать коллегу, чтобы та привела себя в порядок. После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Задержан Давид Тариелович Жоржоладзе. Ему вменяются статьи «Вымогательство» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».