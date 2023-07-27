Итоги дня Тюмени: причал для яхт, новый поворот на Мельникайте, запретная любовь

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
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Updated Сегодня, 18:39
Межвузовский кампус будет находиться вблизи озера Круглое. План территории опубликовали в инфоцентре регионального правительства. Предполагается, что на его территории разместились причал с яхтами, колесо обозрения и канатная дорога.
Предполагается, что открытие поворота должно решить проблему серьёзных пробок в час пик около ТЦ «Лента». Водителям не нужно будет заезжать на кольцо.
На данный момент поворот в сторону ТЦ «Лента» уже практически готов.
«На съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — сообщили в региональном ГУС.
Открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.
В Свердловской области во время задержания криминального авторитета в его квартире обнаружили тюменскую правоохранительницу. 11 июля задержали местного смотрящего за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе. В узком кругу 34-летнего криминального авторитета именуют «Грузином».
Необычно в этой истории то, что некоторое время свердловским оперативникам пришлось ждать коллегу, чтобы та привела себя в порядок. После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Задержан Давид Тариелович Жоржоладзе. Ему вменяются статьи «Вымогательство» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
В Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода обустроят новый парк площадью 38 гектаров. Об этом сообщил во время прямого эфира глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Проектная документация новой зеленой зоны уже подготовлена и передана для оценки стоимости. Руслан Кухарук отметил, что парк в Тюменской слободе станет местом отдыха сравнимым с Гилевской рощей и Затюменским экопарком. Жители выступали за сохранение зеленых насаждений, организации спортивных и игровых зон, велодорожек
По планам в парке будут обустроены зоны для отдыха, игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.