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Итоги дня Тюмени: причал для яхт, новый поворот на Мельникайте, запретная любовь

27 июля 2023, 18:38
Фото: 1MI
Дайджест событий 27 июля в Тюменской области
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Итоги

В Тюмени планируют построить канатку, колесо обозрения и причал для яхт.

Межвузовский кампус будет находиться вблизи озера Круглое. План территории опубликовали в инфоцентре регионального правительства. Предполагается, что на его территории разместились причал с яхтами, колесо обозрения и канатная дорога.

С тюменской объездной откроют новый поворот на улицу Мельникайте.

Предполагается, что открытие поворота должно решить проблему серьёзных пробок в час пик около ТЦ «Лента». Водителям не нужно будет заезжать на кольцо.

На данный момент поворот в сторону ТЦ «Лента» уже практически готов.

«На съезде, который строится в районе развязки „Обход г. Тюмени — ул. Мельникайте“, смонтирована система освещения. Совсем скоро будут завершены все работы. Уже на следующей неделе планируется запуск движения по новому съезду», — сообщили в региональном ГУС.

Открытие поворота сделает движение по Мельникайте быстрее.

Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего.

В Свердловской области во время задержания криминального авторитета в его квартире обнаружили тюменскую правоохранительницу. 11 июля задержали местного смотрящего за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе. В узком кругу 34-летнего криминального авторитета именуют «Грузином».

Необычно в этой истории то, что некоторое время свердловским оперативникам пришлось ждать коллегу, чтобы та привела себя в порядок. После задержания криминального авторитета оперативники обыскали багажник машины его любовницы. Здесь они обнаружили уголовные дела. Задержан Давид Тариелович Жоржоладзе. Ему вменяются статьи «Вымогательство» и «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В Тюмени появится новый парк.

В Тюмени в микрорайоне Тюменская слобода обустроят новый парк площадью 38 гектаров. Об этом сообщил во время прямого эфира глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Проектная документация новой зеленой зоны уже подготовлена и передана для оценки стоимости. Руслан Кухарук отметил, что парк в Тюменской слободе станет местом отдыха сравнимым с Гилевской рощей и Затюменским экопарком. Жители выступали за сохранение зеленых насаждений, организации спортивных и игровых зон, велодорожек

По планам в парке будут обустроены зоны для отдыха, игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.

В Тюмени появится новый парк
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#Александр Мязин#Итоги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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