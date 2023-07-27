nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

«Ишимский стоунхэндж»: археологи нашли поселение где тысячи лет назад жили люди

27 июля 2023, 12:02
Фото: Скрин видео "Тюменское время"
Тюменские археологи проводят раскопки в зоне поселения эпохи нового каменного века.

Работы идут на северо-востоке озера Мергень, место было обнаружено после геомагнитной съёмки. Рядом расположен памятник «Мергень-5».

«Огромный был дом, который мы сейчас, который мы сейчас исследуем. Интересная часть у нас располагается внутри этого котлована. На сегодняшний момент мы доказали, что весь этот объект круговой он синхронен поселению Мергень-6», — сообщил в эфире телеканала «Тюменское время» сотрудник тюменского научного центре Дмитрий Еньшин.

В шестом тысячелетии до нашей эры здесь жили люди, они построили поселение. Назначение объекта ещё пока не понятно археологам.

«Лучше бы на Горьком довоенный пионерский лагерь откопали. Интересней бы было. И пионеры еще живые есть», — пошутил ишимец Владимир В.

Работы в районе озера Мергень продолжаются

Археологи обнаружили под землёй старинные здания в Тюменской области
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Археология#Работа
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Вчера, 12:02
Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права
Сегодня, 13:05
«Оставить или выдворить?»: нужны ли мигранты в Тюменской области?
Сегодня, 07:17
«Компании банкротятся, а они богатеют»: тюменский холдинг ARSIB увеличивает доходы
Сегодня, 08:46
Запретная любовь: тюменского следователя застали в объятиях смотрящего
Сегодня, 07:04
Артиллеристы из Тюмени уничтожили пункт управления ВСУ на Украине (видео)
Сегодня, 08:13