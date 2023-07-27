«Ишимский стоунхэндж»: археологи нашли поселение где тысячи лет назад жили люди

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Работы идут на северо-востоке озера Мергень, место было обнаружено после геомагнитной съёмки. Рядом расположен памятник «Мергень-5».
«Огромный был дом, который мы сейчас, который мы сейчас исследуем. Интересная часть у нас располагается внутри этого котлована. На сегодняшний момент мы доказали, что весь этот объект круговой он синхронен поселению Мергень-6», — сообщил в эфире телеканала «Тюменское время» сотрудник тюменского научного центре Дмитрий Еньшин.
В шестом тысячелетии до нашей эры здесь жили люди, они построили поселение. Назначение объекта ещё пока не понятно археологам.
«Лучше бы на Горьком довоенный пионерский лагерь откопали. Интересней бы было. И пионеры еще живые есть», — пошутил ишимец Владимир В.
Работы в районе озера Мергень продолжаются