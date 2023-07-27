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Губернатор Подмосковья лично проверил ход строительства Мытищинской хорды

27 июля 2023, 19:08
Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба Правительства Московской области
Ход работ на Мытищинской хорде проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первый участок трассы будет запущен в январе 2024 года. Движение по десятикилометровому отрезку дороги от Афанасовского до Пироговского шоссе планируют запустить досрочно.

Данный участок, находящийся в высокой степени готовности, губернатор Подмосковья проехал за рулем автомобиля. Он напомнил, что данная дорога, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, очень важна, особенно для жителей Мытищ. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — сказал глава региона.

Мытищинская хорда построена практически наполовину — степень ее готовности составляет сорок шесть процентов. Об этом сообщил зампред областного правительства — глава регионального минтранса Алексей Гержик. Он отметил, что на магистрали уже уложено два слоя асфальта, а осенью появятся шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.

Основные строительные материалы, используемые при строительстве дороги, произведены в РФ, при этом многие — непосредственно в Московской области, в том числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.

Мытищинская хорда — это объект первого в Подмосковье концессионного соглашения о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы — шестнадцать километров. После запуска дороги ее суточный расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. Максимальная скорость движения достигнет 110 километров в час.

Воробьев напомнил, что параллельно ведется реконструкция Пироговского шоссе, где работы были начаты в 2021 году. Их планируют завершить к тому времени, когда будет сдана Мытищинская хорда.

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