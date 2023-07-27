Губернатор Подмосковья лично проверил ход строительства Мытищинской хорды

Мытищинская хорда — это объект первого в Подмосковье концессионного соглашения о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы — шестнадцать километров. После запуска дороги ее суточный расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. Максимальная скорость движения достигнет 110 километров в час.