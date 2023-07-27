Губернатор Подмосковья лично проверил ход строительства Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Данный участок, находящийся в высокой степени готовности, губернатор Подмосковья проехал за рулем автомобиля. Он напомнил, что данная дорога, которая соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, очень важна, особенно для жителей Мытищ. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — сказал глава региона.
Мытищинская хорда построена практически наполовину — степень ее готовности составляет сорок шесть процентов. Об этом сообщил зампред областного правительства — глава регионального минтранса Алексей Гержик. Он отметил, что на магистрали уже уложено два слоя асфальта, а осенью появятся шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.
Основные строительные материалы, используемые при строительстве дороги, произведены в РФ, при этом многие — непосредственно в Московской области, в том числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.
Мытищинская хорда — это объект первого в Подмосковье концессионного соглашения о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Общая протяженность трассы — шестнадцать километров. После запуска дороги ее суточный расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. Максимальная скорость движения достигнет 110 километров в час.
Воробьев напомнил, что параллельно ведется реконструкция Пироговского шоссе, где работы были начаты в 2021 году. Их планируют завершить к тому времени, когда будет сдана Мытищинская хорда.