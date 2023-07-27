Глава РЭО: В сфере ТКО цифровые технологии нашли широкое применение

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор активно задействует цифровые технологии в реализации федеральных проектов. На форуме «Умный город» сотрудники РЭО рассказали о мониторинге объектов обращения с ТКО при помощи БПЛА. Благодаря дронам удалось оценить вместимость порядка 500 полигонов, а также установить свыше 3000 нарушений на некоторых из них. «Поделились опытом проведения совместного со „Сколково“ технологического конкурса по роботизированной сортировке отходов. На нем искали решения, которые позволят снизить долю отходов, направляемых на захоронение после сортировки, для этого требуются эффективные технологии сортировки отходов. Цифровизация является неотъемлемым шагом развития отрасли по обращению с отходами», — сообщил глава РЭО.