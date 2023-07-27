Глава РЭО: В сфере ТКО цифровые технологии нашли широкое применение

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Выступая в Уфе на международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город», Леонид Исаков, глава департамента информатизации Российского экологического оператора (РЭО), рассказал о применении новых интернет-сервисов в отрасли обращения с ТКО.
Как сообщает mkset.ru, в ходе презентации обсуждались уже реализованные проекты, в которых задействованы цифровые технологии, а также инновационные ИТ-решения в сфере обращения с отходами.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор активно задействует цифровые технологии в реализации федеральных проектов. На форуме «Умный город» сотрудники РЭО рассказали о мониторинге объектов обращения с ТКО при помощи БПЛА. Благодаря дронам удалось оценить вместимость порядка 500 полигонов, а также установить свыше 3000 нарушений на некоторых из них. «Поделились опытом проведения совместного со „Сколково“ технологического конкурса по роботизированной сортировке отходов. На нем искали решения, которые позволят снизить долю отходов, направляемых на захоронение после сортировки, для этого требуются эффективные технологии сортировки отходов. Цифровизация является неотъемлемым шагом развития отрасли по обращению с отходами», — сообщил глава РЭО.
На обсуждение также были вынесены тема цифровых платформ для контроля за экологической обстановкой и сферой обращения с отходами, перспективные решения по переработке и применению вторсырья, вопросы импортозамещения и модернизации программно-аппаратных комплексов, а также оптимальные практики и полученные результаты.
Цифровизация сферы обращения с ТКО способствует формированию экономики замкнутого цикла в РФ.