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Глава РЭО рассказал о встрече с африканскими коллегами

27 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В преддверии международного форума «Россия — Африка» представители Российского экологического оператора провели сессию «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей. Опыт Москвы и субъектов РФ».

На ней обсудили важные темы, связанные с обращением с отходами и развитием экономики замкнутого цикла в России, передает rostovgazeta.ru.

В ходе мероприятия российская делегация встретилась с представителями муниципалитетов из различных стран Африки, а также министром столичного правительства, чтобы обсудить вопросы международного и межрегионального сотрудничества в области урбанизации и экологии.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, ключевыми темами обсуждения стали обращение с отходами и возможности развития экономики замкнутого цикла. РЭО и муниципалитеты стран Африки договорились о будущем обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия.

На встрече с представителем администрации президента Зимбабве, ответственным за развитие провинции Хараре, Тафаджа Мугути была выдвинута идея организации встречи с профильными ведомствами Российской Федерации. Делегация РЭО также обсудила возможность представления технологических решений России для муниципалитетов Южно-Африканской Республики с мэром города Дурбана Томасом Мксолиси Каунда.

Кроме того, представители РЭО провели совместные переговоры с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым с целью обсудить возможности расширения сотрудничества с руководствами столиц африканских государств.

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