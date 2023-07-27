Глава РЭО рассказал о встрече с африканскими коллегами

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
На ней обсудили важные темы, связанные с обращением с отходами и развитием экономики замкнутого цикла в России, передает rostovgazeta.ru.
В ходе мероприятия российская делегация встретилась с представителями муниципалитетов из различных стран Африки, а также министром столичного правительства, чтобы обсудить вопросы международного и межрегионального сотрудничества в области урбанизации и экологии.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, ключевыми темами обсуждения стали обращение с отходами и возможности развития экономики замкнутого цикла. РЭО и муниципалитеты стран Африки договорились о будущем обмене технологической информацией с целью поиска вариантов инвестиционного взаимодействия.
На встрече с представителем администрации президента Зимбабве, ответственным за развитие провинции Хараре, Тафаджа Мугути была выдвинута идея организации встречи с профильными ведомствами Российской Федерации. Делегация РЭО также обсудила возможность представления технологических решений России для муниципалитетов Южно-Африканской Республики с мэром города Дурбана Томасом Мксолиси Каунда.
Кроме того, представители РЭО провели совместные переговоры с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым с целью обсудить возможности расширения сотрудничества с руководствами столиц африканских государств.