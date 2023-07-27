Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Инцидент произошел недалеко от здания центрального рынка и Арбитражного суда Тюменской области. Как сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень», он остановился перед её машиной и не позволил ехать дальше.
«Вот наша героиня. Едет по встречке на Мориса Тореза, ещё тут звонит, претензии предъявляет. Говорит — „пропусти, я еду дальше“», — сообщил подписчик паблика.
Молодая девушка вышла из машины и начала возмущаться, что её не пропускают. Тюменец с акцентом отнесся к автоледи по-джентльменски. Он не стал с ней ругаться. Вероятнее всего он конфликт завершился тем, что автолюбитель подождал, пока она развернётся.
В комментариях к записи горожане отметили, что девушка приехала в Тюмень из другого региона. В Тюмени часто приходится слышать, что автомобили с номерами 86 и 186 ведут себя на дорогах по-особенному.
«Понты свои показывают на дорогах, не успевают школу закончить и садятся за руль», — заметила тюменка Светлана З.
Но нашлись в комментариях и те, кто в конфликте остался на стороне нарушительницы. В основном это пользователи с женскими именами и фамилиями.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде дома. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию.