Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права

Молодая девушка вышла из машины и начала возмущаться, что её не пропускают. Тюменец с акцентом отнесся к автоледи по-джентльменски. Он не стал с ней ругаться. Вероятнее всего он конфликт завершился тем, что автолюбитель подождал, пока она развернётся.