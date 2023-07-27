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Это 186 регион! Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права

27 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Автоледи выехала на встречку в центре Тюмени и начала качать права

Конфликт активно обсуждается в соцсетях.

Инцидент произошел недалеко от здания центрального рынка и Арбитражного суда Тюменской области. Как сообщил подписчик паблика «Типичная Тюмень», он остановился перед её машиной и не позволил ехать дальше.

«Вот наша героиня. Едет по встречке на Мориса Тореза, ещё тут звонит, претензии предъявляет. Говорит — „пропусти, я еду дальше“», — сообщил подписчик паблика.
Видео: Скрин видео "Типичная Тюмень"

Молодая девушка вышла из машины и начала возмущаться, что её не пропускают. Тюменец с акцентом отнесся к автоледи по-джентльменски. Он не стал с ней ругаться. Вероятнее всего он конфликт завершился тем, что автолюбитель подождал, пока она развернётся.

В комментариях к записи горожане отметили, что девушка приехала в Тюмень из другого региона. В Тюмени часто приходится слышать, что автомобили с номерами 86 и 186 ведут себя на дорогах по-особенному.

«Понты свои показывают на дорогах, не успевают школу закончить и садятся за руль», — заметила тюменка Светлана З.

Но нашлись в комментариях и те, кто в конфликте остался на стороне нарушительницы. В основном это пользователи с женскими именами и фамилиями.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени женщина ударила чужого ребенка в подъезде дома. Родители пострадавшего ребенка обратились с заявлением в полицию.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Видео
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