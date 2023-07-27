Банк ДОМ. РФ: Около 400 семей воспользовались ипотекой на залоговое жилье

«Мы предлагаем удобный механизм покупки недвижимости, находящейся в ипотеке в других банках. С помощью нашего продукта клиенты существенно экономят время и минимизируют риски — банк тщательно проверяет сделку. Наличие такой возможности важно и для семей, которые продают квартиру в залоге, — чаще всего это актуально на этапе планирования или расширения семьи с целью улучшения жилищных условий», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.