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Банк ДОМ. РФ: Около 400 семей воспользовались ипотекой на залоговое жилье

27 июля 2023, 09:34
Фото: Банк ДОМ.РФ
В 2023 году Банк ДОМ.РФ выдал примерно 400 ипотечных кредитов на покупку жилья, заложенного в других банках. Сумма этих сделок составила около 2 млрд рублей. В прошлом году показатель по данному направлению был втрое меньше.

Напомним, Банк ДОМ.РФ открыл программу ипотеки на покупку квартир из-под залога в 2019 году. Процентная ставка по таким кредитам аналогична ставке по ипотеке на вторичное жилье — от 8,99% годовых.

Возглавляет тройку регионов — лидеров по числу выданных ипотек из-под залога Москва — 617,5 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 3,4 раза. На второй позиции Петербург — 315,5 млн рублей, рост в 6,3 раза. Третье место занимает Подмосковье — 137 млн рублей, в 2,7 раза. В топ-10 также вошли Тюменская область (около 80 млн рублей, рост в 2 раза), Красноярский край (75 млн рублей, в 1,6 раза), Воронежская (60 млн рублей, в 3,7 раза), Новосибирская области (55 млн рублей, в 1,4 раза), Приморский край (50 млн рублей, в 2 раза).

«Мы предлагаем удобный механизм покупки недвижимости, находящейся в ипотеке в других банках. С помощью нашего продукта клиенты существенно экономят время и минимизируют риски — банк тщательно проверяет сделку. Наличие такой возможности важно и для семей, которые продают квартиру в залоге, — чаще всего это актуально на этапе планирования или расширения семьи с целью улучшения жилищных условий», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Сообщается, что заявка на залоговую ипотеку в Банке ДОМ.РФ подается в онлайн-формате. При этом более чем в 80% случаев решение принимается в течение минуты.

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