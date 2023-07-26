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Влиятельный силовик увольняется из тюменского УМВД

26 июля 2023, 12:34
Фото: 1MI
Начальник оперативно-розыскной части СБ УМВД по Тюменской области Евгений Мокроусов уходит в отставку.

По данным источников Ура.ру, он оставил должность через два дня.

«Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил источник Ура.ру.

УСБ МВД занимаются выявлением сотрудников полиции, нарушающих УК РФ. В 2019 году депутат Тобольского района Ринат Урамаев обвинял Евгения Мокроусова в коррупции.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских сотрудников управления экономической безопасности проверяет УСБ МВД России. На прошлой неделе в соцсетях и мессенджерах появились публикации, где утверждалось, что в Тюменской области полицейским грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга», об этом сообщала Ирина Волк.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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