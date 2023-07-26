Влиятельный силовик увольняется из тюменского УМВД

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным источников Ура.ру, он оставил должность через два дня.
«Мокроусов уходит на пенсию по выслуге лет. Сейчас он еще числится в рядах сотрудников, юридически должность он оставит 28 июля», — сообщил источник Ура.ру.
УСБ МВД занимаются выявлением сотрудников полиции, нарушающих УК РФ. В 2019 году депутат Тобольского района Ринат Урамаев обвинял Евгения Мокроусова в коррупции.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских сотрудников управления экономической безопасности проверяет УСБ МВД России. На прошлой неделе в соцсетях и мессенджерах появились публикации, где утверждалось, что в Тюменской области полицейским грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга», об этом сообщала Ирина Волк.