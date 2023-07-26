Влиятельный силовик увольняется из тюменского УМВД

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских сотрудников управления экономической безопасности проверяет УСБ МВД России. На прошлой неделе в соцсетях и мессенджерах появились публикации, где утверждалось, что в Тюменской области полицейским грозит увольнение «за честное исполнение служебного долга», об этом сообщала Ирина Волк.