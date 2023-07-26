В Тюменской области массово задерживают водителей

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За прошедшие сутки 20 жителей Тюменской области лишились права сесть за руль. Причиной тому стал алкоголь. Одного нетрезвого водителя сотрудники правоохранительных органов остановили на трассе Тюмень-Нижняя Тавда.
По официальным данным ГИБДД по Тюменской области, задержанный 26-летний тюменец и вовсе не имеет водительских прав. А показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Тюмени установлен антирекорд по задержанию водителей, повторно управляющих транспортом в состоянии опьянения — их задержано 4. Эти тюменцы подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.
Напомним, что для Тюмени пьяные автомобилисты — это не редкая проблема. Так, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что каждый восьмой пьяный водитель попадается тюменским инспекторам ДПС повторно.
Кроме того, последствия таких нетрезвых вылазок могут быть слегка трагичными.