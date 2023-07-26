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В Тюменской области массово задерживают водителей

26 июля 2023, 05:00
Фото: 1MI
20 тюменцам запретили водить авто
Автомобилистов лишили права пользоваться транспортом.

За прошедшие сутки 20 жителей Тюменской области лишились права сесть за руль. Причиной тому стал алкоголь. Одного нетрезвого водителя сотрудники правоохранительных органов остановили на трассе Тюмень-Нижняя Тавда.

По официальным данным ГИБДД по Тюменской области, задержанный 26-летний тюменец и вовсе не имеет водительских прав. А показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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В Тюмени установлен антирекорд по задержанию водителей, повторно управляющих транспортом в состоянии опьянения — их задержано 4. Эти тюменцы подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

Напомним, что для Тюмени пьяные автомобилисты — это не редкая проблема. Так, ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что каждый восьмой пьяный водитель попадается тюменским инспекторам ДПС повторно.

Кроме того, последствия таких нетрезвых вылазок могут быть слегка трагичными.

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