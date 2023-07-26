В Тюменской области дождем размыло освященный асфальт

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Тюменской области после прошедшего ливня размыло асфальт. Инцидент произошел в Тобольске. Местные жители недоумевают: как недавно отремонтированный участок дороги мог лопнуть?
— Недавно весь асфальт переделали, облагородили и даже освятили на самом высоком уровне и вдруг такое, — сообщают подписчики TG.
Оказалось, что случившееся произошло на парковке у церкви Вознесения. Негодующие горожане делятся в соцсетях фотографиями лопнувшего асфальта. Кроме того, местные жители отмечают, что для Тобольска такая ситуация уже стала нормой.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за дождей Тобольск затопило. Ливни пришли накануне вечером, превратив даже центр города в огромную лужу.