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В Тюменской области дождем размыло освященный асфальт

26 июля 2023, 15:26
Фото: TG Типичный Тобольск / 1MI
Озадаченные местные жители поделились фотографиями случившегося в соцсетях.

В Тюменской области после прошедшего ливня размыло асфальт. Инцидент произошел в Тобольске. Местные жители недоумевают: как недавно отремонтированный участок дороги мог лопнуть?

— Недавно весь асфальт переделали, облагородили и даже освятили на самом высоком уровне и вдруг такое, — сообщают подписчики TG.

Оказалось, что случившееся произошло на парковке у церкви Вознесения. Негодующие горожане делятся в соцсетях фотографиями лопнувшего асфальта. Кроме того, местные жители отмечают, что для Тобольска такая ситуация уже стала нормой.

на парковке лопнул асфальтна парковке лопнул асфальт
на парковке лопнул асфальт
Фото: Типичный Тобольск / 1MI

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за дождей Тобольск затопило. Ливни пришли накануне вечером, превратив даже центр города в огромную лужу.

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#Анастасия Ильина#Дожди#Тобольск#Непогода#Дорога
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