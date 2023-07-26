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В Тюменской области до конца года появятся пять современных кинотеатров

26 июля 2023, 07:21
Фото: Артём Черненко / 1MI
В Тюменской области появится 5 кинотеатров
Такое решение было принято Фондом Кино после подведения итогов конкурса.

В Тюменской области откроют 5 новых кинозалов. По данным информационного центра правительства Тюменской области, кинозалы обустроят в селах Аромашево (МАУК «Перспектива), Уват (центр культуры и досуга), Юргинское (центр культуры и досуга), поселках Богандинский (центр культуры и досуга „Премьера“) и Винзили (центр культуры и досуга „Вернисаж“).

Фонд кино объявил итоги конкурсного отбора на создание или модернизацию кинозалов на территориях с населением до 500 000 человек в рамках нацпроекта «Культура». Отмечается, что выделенные для Тюменской области средства пойдут на покупку современного оборудования — проекторов, звуковых процессоров, акустических систем, экранов.

— Из 10 заявок, которые были поданы на конкурс муниципальными учреждениями культуры нашего региона, поддержана половина. И это отличный результат! , — поделилась впечатлением директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
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Майер также подчеркнула, что Тюменская область является лидером в УрФО по количеству кинозалов, которые будут модернизироваться в текущем году. Отметим, что на сегодняшний день только в городе существует 12 кинотеатров, включая лазерные и 7D.

В Тюменской области при поддержке Фонда Кино открыто 9 кинотеатров. За прошедшие полгода сборы в этих залах составили почти 5 млн рублей.

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