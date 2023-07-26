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В Тюмени собственники срочно распродают квартиры

26 июля 2023, 11:55
Фото: 1MI
В конце июля в областной столице продаётся уже 49 198 квартир.

Собственники и девелоперы Тюмени распродают жилые помещения. Ещё в начале июня «Наш город» сообщал, что на рынке недвижимости 38 838 квартир, теперь их число резко выросло почти на 20%.

Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Основной рост отмечается в сегменте студий и однокомнатных помещений.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти 45% рынка жилой недвижимости занимают однокомнатные квартиры. Ранее этот показатель не превышал 35-40%. Эксперты отмечают, что подобные объекты недвижимости легче продать.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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