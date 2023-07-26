В Тюмени собственники срочно распродают квартиры

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Собственники и девелоперы Тюмени распродают жилые помещения. Ещё в начале июня «Наш город» сообщал, что на рынке недвижимости 38 838 квартир, теперь их число резко выросло почти на 20%.
Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире. Основной рост отмечается в сегменте студий и однокомнатных помещений.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти 45% рынка жилой недвижимости занимают однокомнатные квартиры. Ранее этот показатель не превышал 35-40%. Эксперты отмечают, что подобные объекты недвижимости легче продать.