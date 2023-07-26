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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

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В Тюмени родственники ищут 39-летнюю женщину

26 июля 2023, 14:06
Фото: 1MI
В областной столице полиция и поисковые группы ищут женщину 1984 года рождения.
Фото: Белая Сова

Тебетева Татьяна Петровна с 20 мая не выходит на связь с родственниками.

Рост женщины около 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие. Родственники не знают, где она находится и как может быть одета, сообщает ПО «Белая Сова».

Если вы её видели, сообщите в полицию по телефону (3452) 793-023.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекращены поиски 10-летней Ольги П., пропавшей в Заводоуковске на прошлой неделе. С ней все в порядке, она всю ночь провела на детской площадке после ссоры с родителями.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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