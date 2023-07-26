В Тюмени родственники ищут 39-летнюю женщину

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Тебетева Татьяна Петровна с 20 мая не выходит на связь с родственниками.
Рост женщины около 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие. Родственники не знают, где она находится и как может быть одета, сообщает ПО «Белая Сова».
Если вы её видели, сообщите в полицию по телефону (3452) 793-023.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области прекращены поиски 10-летней Ольги П., пропавшей в Заводоуковске на прошлой неделе. С ней все в порядке, она всю ночь провела на детской площадке после ссоры с родителями.