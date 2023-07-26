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в Тюмени построят новый подземный переход

26 июля 2023, 09:27
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на пересечении Мельникайте и Котовского появится новый подземный переход

Цена экспертизы — 1,2 млн руб.

Городские власти планируют построить подземный пешеходный переход на пересечении улиц Мельникайте и Котовского. Это может быть связано с превращением улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Переход, не нуждающийся в регулировании, поможет ускорить автомобильный трафик.

Однако, по данным, размещенным городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, сейчас необходимо проведение экспертизы, которая должна показать реальную стоимость работ. На контрольное мероприятие будет потрачено 1,2 миллиона рублей. Вероятно, смета, выполненная подрядчиком, не устроила городское власти из-за чего и было решено провести такую проверку.

«Организовано проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: „Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Котовского“", — указано в документе ведомства.

Отметим, по данным сайте Госзакупки, в 2018 году планировалось строительство надземного перехода на этом участке дороги, но работы не состоялись, а формат перехода позже был изменен.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на реконструкцию системы теплоснабжения Исетского района затратят 1,1 млрд рублей.

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#Строительство#Дорожное строительство#Пешеходный переход#Надземный пешеходный переход#Тюменская область#Алиса Вернер
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