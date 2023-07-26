в Тюмени построят новый подземный переход

Однако, по данным, размещенным городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, сейчас необходимо проведение экспертизы, которая должна показать реальную стоимость работ. На контрольное мероприятие будет потрачено 1,2 миллиона рублей. Вероятно, смета, выполненная подрядчиком, не устроила городское власти из-за чего и было решено провести такую проверку.