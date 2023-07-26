Тюменцам рассказали, почему нельзя пить пиво в жару

Некоторые люди думают, что пиво в жару может утолить жажду, однако это не так. По словам специалиста, даже слабоалкогольные напитки создают двойную нагрузку на сердце, что может привести к инфакту или инсульту. Кроме того, употребление алкоголя негативно сказывается на нервной системе.