Тюменцам рассказали, почему нельзя пить пиво в жару

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Некоторые люди думают, что пиво в жару может утолить жажду, однако это не так. По словам специалиста, даже слабоалкогольные напитки создают двойную нагрузку на сердце, что может привести к инфакту или инсульту. Кроме того, употребление алкоголя негативно сказывается на нервной системе.
А утолить жажду и спасти организм от обезвоживания может только вода. Кстати, даже квас для этого не подходит, кроме того, в нем тоже содержится алкоголь, рассказала Наталья.
Ранее «Наш город» писал, что жаркая погода в Тюмени сохранится до конца июля. В субботу днем будет + 29 градусов, а в воскресенье — + 30 градусов.