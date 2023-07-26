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Тюменцам рассказали, почему нельзя пить пиво в жару

26 июля 2023, 07:35
Фото: telegram-канал "Здравоохранения Тюменской области"
Терапевт Наталья Кулькова рассказала, что употребление спиртных напитков в жаркую погоду становится причиной обезвоживания организма.

Некоторые люди думают, что пиво в жару может утолить жажду, однако это не так. По словам специалиста, даже слабоалкогольные напитки создают двойную нагрузку на сердце, что может привести к инфакту или инсульту. Кроме того, употребление алкоголя негативно сказывается на нервной системе.

А утолить жажду и спасти организм от обезвоживания может только вода. Кстати, даже квас для этого не подходит, кроме того, в нем тоже содержится алкоголь, рассказала Наталья.

Ранее «Наш город» писал, что жаркая погода в Тюмени сохранится до конца июля. В субботу днем будет + 29 градусов, а в воскресенье — + 30 градусов.

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#Елена Чебоксарова#Алкоголь#Жара#Лето#Врачи#Общество#Тюменцы
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