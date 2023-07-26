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Тюменцам рассказали, где лучше всего посмотреть на салют в День города

26 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Праздничный салют притягивает всех жителей и гостей города
До мероприятия остались считанные дни. Оно состоится 29 июля.

Считанные дни остались до долгожданного и масштабного мероприятия — Дня города. Праздничные мероприятия пройдут не только на Цветном бульваре и Центральной площади, но и в различных парках и скверах города. Традиционно одним из центров притяжения станет тюменская набережная и Мост влюбленных.

Напомним, что праздник состоится 29 июля. А запуск салюта запланирован на 22.00 со стороны улицы Береговой. Конечно, для тюменцев и гостей города завершение праздника салютом тоже вошло в традицию. Посмотреть на прекрасное событие можно бесплатно. Лучше всего это сделать на набережной и Мосту влюбленных.

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Однако для любителей прекрасного судоходные компании подготовили три ночных рейса по водам Туры. Прокатится на теплоходе и посмотреть на салют можно за тысячу рублей. Во время запуска маршрут будет остановлен, а затем снова продолжится. Таким образом горожане смогут находиться в воде и наблюдать за салютом.

Но, а тот, кто не привык теряться в толпе может посмотреть на завершение мероприятия из городских кафе. С панорамных окон местного заведения «Cafe 15/86» тюменцам откроется завораживающий вид на набережную и фейерверк. А также тюменцы могут заказать столик в кафе на крыше отеля «Евразия», где тоже хорошо просматривается такая картина.

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#Анастасия Ильина#Салют#Фейерверки#Тюмень#День города#Праздник#Набережная
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