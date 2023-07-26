Тюменцам рассказали, где лучше всего посмотреть на салют в День города

Но, а тот, кто не привык теряться в толпе может посмотреть на завершение мероприятия из городских кафе. С панорамных окон местного заведения «Cafe 15/86» тюменцам откроется завораживающий вид на набережную и фейерверк. А также тюменцы могут заказать столик в кафе на крыше отеля «Евразия», где тоже хорошо просматривается такая картина.