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Тюменцам предлагают слетать в Турцию за 9 тысяч рублей

26 июля 2023, 14:25
Фото: 1MI
Тюменцы смогут улететь в Анталью 28 июля за 9,3 тысячи рублей.
Фото: Aviasales

В стоимость входит провоз 20 кг багажа и 5 кг ручной клади. Обратный билет за 9 тысяч рублей приобрести уже не получится.

По данным онлайн-сервиса Aviasales, в обычные дни прямые рейсы из Тюмени в Турцию стоят от 20 тысяч за билет. В начале июля улететь из Рощино в Анталью можно было только за 49 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» отмечал, что в конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). При этом гораздо дешевле лететь с пересадков в Москве, но в аэропорту придётся ждать сутки. Недорогие прямые рейсы в Турцию ожидаются к началу августа (от 39 тысяч рублей).

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#Александр Мязин
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