Тюменцам предлагают слетать в Турцию за 9 тысяч рублей

Ранее «Наш город» отмечал, что в конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). При этом гораздо дешевле лететь с пересадков в Москве, но в аэропорту придётся ждать сутки. Недорогие прямые рейсы в Турцию ожидаются к началу августа (от 39 тысяч рублей).