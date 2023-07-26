Тюменцам предлагают слетать в Турцию за 9 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В стоимость входит провоз 20 кг багажа и 5 кг ручной клади. Обратный билет за 9 тысяч рублей приобрести уже не получится.
По данным онлайн-сервиса Aviasales, в обычные дни прямые рейсы из Тюмени в Турцию стоят от 20 тысяч за билет. В начале июля улететь из Рощино в Анталью можно было только за 49 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» отмечал, что в конце июня и Turkish Airlines и Corendon даже предлагали полёты в Стамбул и Анталью за 5 — 7 тысяч рублей (по акции). При этом гораздо дешевле лететь с пересадков в Москве, но в аэропорту придётся ждать сутки. Недорогие прямые рейсы в Турцию ожидаются к началу августа (от 39 тысяч рублей).