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Тюменский миллиардер приехал в родной город на плацкарте

26 июля 2023, 10:57
Фото: 1MI
"Все было на приличном уровне"
Причиной послужило отсутствие дорогих билетов.

Основатель федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов вернулся в родную Тюмень на плацкарте. Местный миллиардер возвращался из Екатеринбурга.

— Вчера вечером из Екатеринбурга возвращались поездом, места остались только плацкартные! И знаете, все было на очень приличном уровне! , — поделился своем TG Хусаинов.

По словам бизнесмена, в поездках на поезде он не понимает лишь одной вещи. Почему паспорта у пассажиров проверяют в начале путешествия и в конце. Предприниматель предположил, что таким образом специалисты пытаются бороться с «зайцами».

Хусаинов даже снял видео с целью доказать местным жителям, что поездки на поездки — это не только доступно, но еще и комфортно.

— Знаю у многих отношение к поездке в поезде как к чему-то эдакому, на самом деле это комфортный, безопасный и гарантированный по срокам транспорт! , — заключил бизнесмен.
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#Анастасия Ильина#ЖД вокзал#Поезд#Билет
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