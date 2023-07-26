Тюменский миллиардер приехал в родной город на плацкарте

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Основатель федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов вернулся в родную Тюмень на плацкарте. Местный миллиардер возвращался из Екатеринбурга.
— Вчера вечером из Екатеринбурга возвращались поездом, места остались только плацкартные! И знаете, все было на очень приличном уровне! , — поделился своем TG Хусаинов.
По словам бизнесмена, в поездках на поезде он не понимает лишь одной вещи. Почему паспорта у пассажиров проверяют в начале путешествия и в конце. Предприниматель предположил, что таким образом специалисты пытаются бороться с «зайцами».
Хусаинов даже снял видео с целью доказать местным жителям, что поездки на поездки — это не только доступно, но еще и комфортно.
— Знаю у многих отношение к поездке в поезде как к чему-то эдакому, на самом деле это комфортный, безопасный и гарантированный по срокам транспорт! , — заключил бизнесмен.