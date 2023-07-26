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Тюменские автомобилисты задолжали бюджету 227 млн рублей

26 июля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Нарушения тюменских автомобилистов фиксируют камеры
Городским водителям было выписано 442 тысячи штрафов.

В Тюменской области выявлено более 500 нарушений правил дорожного движения. По сообщениям ГИБДД Тюменской области, большим преимуществом в поимке нарушителей органами правоохранительных органов являются камеры на дорогах.

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Штрафов за административное нарушение на дорогах было выписано на сумму более 327 млн. рублей. Однако отмечается, что 165 млн. нарушители уже выплатили. Всего тюменцам было выписано 442 тысячи штрафов на указанную сумму.

Отметим, что тюменские автомобилисты не раз попадались за нарушение ПДД. Для нашего региона эта проблема достаточно острая. Поскольку ПДД нарушают не только водители автомобилей, но и самокатов, велосипедистов и даже автобусов. Напомним, один из таких случаев произошел совсем недавно, в прошлом месяце. Самокатчик сбил двоих пенсионеров, один из которых в последствии скончался.

А пару дней назад произошел инцидент, в котором пьяный тюменец снес лавочку на набережной на своем авто.

Ранее портал «Nashgorod.ru» также писал о случае, когда тюменский водитель маршрутки проехал по ж/д переезду прямо перед приближающимся поездом.

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#Анастасия Ильина#Авто#Водители#Нетрезвые водители#Водители автобусов#ПДД
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