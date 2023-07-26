Тюменские автомобилисты задолжали бюджету 227 млн рублей

Отметим, что тюменские автомобилисты не раз попадались за нарушение ПДД. Для нашего региона эта проблема достаточно острая. Поскольку ПДД нарушают не только водители автомобилей, но и самокатов, велосипедистов и даже автобусов. Напомним, один из таких случаев произошел совсем недавно, в прошлом месяце. Самокатчик сбил двоих пенсионеров, один из которых в последствии скончался.