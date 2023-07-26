Теплая и ясная погода без осадков ожидается сегодня в Тюмени

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:23
Updated Сегодня, 01:23
По данным сервиса «Яндекс. Погода», с утра в областной столице прогнозируют + 19 градусов. К обеду потеплеет до + 25.
На протяжении дня ожидается западный ветер со скоростью 3 м/с. В ясное аремя суток его порывы могут достичь 9 м/с.
В вечерние часы столбики термометров опустятся до + 23 градусов. К ночи температура начнёт снижаться и похолодает до + 17 градусов.
Дождя в течение дня виртуальные синоптики не обещают.
Ранее «Наш город» писал, что осадков в областной столице не прогнозируют до 30 июля. Летняя погода сохранится до августа. В выходные в Тюмень придёт 30-градусная жара.