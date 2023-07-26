nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Изображение материала

«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города

26 июля 2023, 12:02
Фото: nashgorod.ru

Афиша мероприятий в честь празднования Дня города.

Афиша мероприятий в честь празднования Дня города.
Сюжет
Тюмень

В эту субботу Тюмени исполнится 437 лет! Празднование главного городского праздника растянется на 3 дня. Мы собрали для вас афишу главных мероприятий. Рассказываем, что, где и во сколько!

Фото: nashgorod.ru

28 июля

В 10 утра пройдет открытие уличной выставки «Священный уголок Сибири. Тюменский Свято-Троицкий монастырь». Гостям покажут архивные свидетельства исторических событий, редкие кадры хроники, рукописные карты. Горожанам обещают культурное погружение в загадки, скрытые за каменными монастырскими стенами.

Место: правый берег набережной реки Туры.

С 18:00 до 20:00 пройдет праздничное гуляние — «С днем рождения, Тюмень!». Гостей ждут хиты современной музыкальной индустрии от талантливого саксофониста, танцы, хороводы и шоу в кокошниках! Найдется развлечения и для юных тюменцев — их будет удивлять шоу мыльных пузырей и гонки на самокатах!

Место: Бульвар имени Анатолия Косухина.

Фото: nashgorod.ru

А в 18:00 пройдет мероприятия не для слабонервных! Тюменский боец Алексей Кученко и непобедимый Шамиль Мусаев схлестнуться на международном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16. Одним из знаковых событий шоу станет возвращение автора самого быстрого нокаута в истории RCC Вальмира Галиева, который в прошлом году установил рекорд, «отправив соперника спать» уже на десятой секунде первого раунда.

Место: Спортивный комплекс «Центральный».

С 12:00 до 14:00 пройдет акция «Тюмень — город где…», в рамках которой горожане смогут поделиться своими историями и ассоциациями, связанными с Тюменью. Всем участникам предложат заполнить бланк со своими ассоциациями, связанными с нашим городом и прикрепить на конструкцию. Мероприятие также будет проходить и 29 июля в то же время.

Место: пешеходная улица Дзержинского.

Фото: nashgorod.ru

29 июня

В 08:30 утра самые активные жители Тюмени смогут принять участие в спортивном забеге «Пять верст». Здесь можно будет не только посостязаться с другими спортсменами, но и познакомиться с единомышленниками, поддерживающими здоровый и активный образ жизни!

Место: Эко-Парк Затюменский, старт в районе дома № 18 на улице Оловянникова.

С 9:00 до 17:00 спортсмены также смогут поучаствовать в ежегодном турнире WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP. В рамках этого мероприятия будут проводиться соревнования «Самый Подготовленный Человек». Горожанам обещают серьезные силовые состязания, в которых победить сможет лишь сильнейший.

Место: Спортивная площадка в районе «Конторы Пароходства».

С 10:00 до 18:00 юных жителей города будет ждать город детства «Крылатые качели»! Для ребятишек организовано более 20 тематических площадок, это и стильное дефиле детской одежды, шоу мыльных пузырей, настольные игры, дискотека и любимый всеми тюменцами «Парад колясок».

Место: Городская площадь (напротив здания администрации Тюмени).

Фото: nashgorod.ru

С 10:00 до 15:00 всех автолюбителей и ценителей зрелищ будет ждать Пятый Парад красных машин. Это традиционный тюменский флешмоб, которые ежегодно радует горожан. Ведь колонна алых, бордовых и классически красных авто будет курсировать по всему городу.

Место сбора: площадь и парковка Технопарка.

С 10:00 до 21:00 будет проходить фестиваль «Уличная классика». Тюменцев ждет: чирлидинг, скалолазание, баскетбол 2×2, панна, футбольный фристайл, скейтбординг, фристайл шоу и деловая программа

Место: набережная реки Тура, правый берег.

Фото: nashgorod.ru

С 11:00 до 22:00 тюменцы смогут зажечь на фестивале Кубинского Танца «CHACKA CHACKA»! Самые смелые в жарком танце смогут прочувствовать атмосферу горячих и красочных стран Карибского бассейна!

Место: Площадь напротив Конторы Пароходства

ЛЮБЭ ЗДЕСЬ! С 12:00 до 21:00 будет проходить основная программа празднования годовщины Тюмени «Тюмень — это наш дом». В креативном пространстве пройдут выставки и мастер-классы. На сцены выступят самые яркие и талантливые артисты города.
А финальным аккордом программы празднования станет выступление группы «ЛЮБЭ».

Место: Площадь 400-летия Тюмени.

Фото: nashgorod.ru

С 12:00 до 17:00 будет проходить Городской фестиваль детского творчества «Хоот векки». Его участников ждут мастерские, игротеки, концерт и встреча с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым и его командой, которая снимает анимационный документальный фильм про тюменского писателя Владислава Крапивина.

Место: Сквер Владислава Крапивина.

С 12:00 до 17:00 настоящих ценителей будет ждать колокольная звонница! Профессиональные звонари покажут мастер-класс и позволят горожанам познакомиться с техникой колокольного звона и окунуться в атмосферу купеческой Тюмени.

Место: Гилевская роща.

Фото: nashgorod.ru

С 12:00 до 15:00 будет проходить детский фестиваль творчества «Парад талантов». Самые талантливые маленькие тюменцы проявят себя на сцене и покажут свое владение танцем, вокалом, гимнастикой и другими искусствами. Зрителей также будут развлекать аниматоры с веселыми и подвижными играми. Каждый час участников мероприятия ожидает розыгрыш призов.

Место: Сквер Льва Ровнина.

С 12:00 до 17:00 тюменцы отметят Национальный татарский праздник «Сабантуй»! Национальный татарский праздник «Сабантуй». На главной сцене Сабантуя Вас ожидает яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Тюмени, Тюменской области!

Место: парк Заречный.

Фото: nashgorod.ru

С 14:00 до 19:00 горожан будет ждать праздничная уличная программа «Город вдохновения». Концертная программа обещает быть насыщенной, выступят лучшие артисты города: Казачий ансамбль «Сибирские казаки», Шоу-балет «Отрада», Цыганский ансамбль «Милай», Шоу мыльных пузырей, Ди-джей РеКа, а также вокальные и хореографические коллективы города.

Место: Сквер Комсомольский.

С 15:00 до 18:00 будет работать тюменская лаборатория Детского Счастья! Здесь ждут настоящих мастеров и рукодельниц. Участников научат рисовать, раскрашивать гипсовые фигурки и творить из бумаги и дерева.

Место: Сквер Льва Ровнина.

САЛЮТ! В 22:00 празднование 437-летие Тюмени завершиться ярким фейерверком, кульминацией которого станет пиротехническая открытка.

Фото: nashgorod.ru

30 июля

В 8:00 будет дан старт «Тюменскому полумарафону». Это массовый забег на открытой территории в условиях городской среды на дистанции в: 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 500 м.

Место старта: Центральная площадь.

С 12:00 до 21:00 кретивных тюменцев будут ждать на 18-м Всероссийском фестивале уличных театров «Сны улиц». Участвовать будут режиссеры из Санкт-Петербурга, танцоры из Казани и театры из Тюмени.

Место: пешеходная улица Дзержинского.

Фото: nashgorod.ru

Рекомендуем посетить как можно больше площадок и активно отметить День рождения Тюмени!

Читайте также:
В Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковокВ Тюмени на День города выступит группа «ЛЮБЭ»В Тюмени салют на День города оплатят тайные благотворителиВ Тюмени на День города перекроют ряд улиц и парковок
#Алиса Вернер#День города#Новости тюмени#Общество#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?
Сегодня, 07:02
На российский рынок выходят новые инструменты управления финансами
Сегодня, 10:34
«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре
Сегодня, 07:15
«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте
Сегодня, 02:32
В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
Вчера, 06:23