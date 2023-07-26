С 12:00 до 14:00 пройдет акция «Тюмень — город где…», в рамках которой горожане смогут поделиться своими историями и ассоциациями, связанными с Тюменью. Всем участникам предложат заполнить бланк со своими ассоциациями, связанными с нашим городом и прикрепить на конструкцию. Мероприятие также будет проходить и 29 июля в то же время.