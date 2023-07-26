Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В эту субботу Тюмени исполнится 437 лет! Празднование главного городского праздника растянется на 3 дня. Мы собрали для вас афишу главных мероприятий. Рассказываем, что, где и во сколько!
В 10 утра пройдет открытие уличной выставки «Священный уголок Сибири. Тюменский Свято-Троицкий монастырь». Гостям покажут архивные свидетельства исторических событий, редкие кадры хроники, рукописные карты. Горожанам обещают культурное погружение в загадки, скрытые за каменными монастырскими стенами.
Место: правый берег набережной реки Туры.
С 18:00 до 20:00 пройдет праздничное гуляние — «С днем рождения, Тюмень!». Гостей ждут хиты современной музыкальной индустрии от талантливого саксофониста, танцы, хороводы и шоу в кокошниках! Найдется развлечения и для юных тюменцев — их будет удивлять шоу мыльных пузырей и гонки на самокатах!
Место: Бульвар имени Анатолия Косухина.
А в 18:00 пройдет мероприятия не для слабонервных! Тюменский боец Алексей Кученко и непобедимый Шамиль Мусаев схлестнуться на международном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16. Одним из знаковых событий шоу станет возвращение автора самого быстрого нокаута в истории RCC Вальмира Галиева, который в прошлом году установил рекорд, «отправив соперника спать» уже на десятой секунде первого раунда.
Место: Спортивный комплекс «Центральный».
С 12:00 до 14:00 пройдет акция «Тюмень — город где…», в рамках которой горожане смогут поделиться своими историями и ассоциациями, связанными с Тюменью. Всем участникам предложат заполнить бланк со своими ассоциациями, связанными с нашим городом и прикрепить на конструкцию. Мероприятие также будет проходить и 29 июля в то же время.
Место: пешеходная улица Дзержинского.
В 08:30 утра самые активные жители Тюмени смогут принять участие в спортивном забеге «Пять верст». Здесь можно будет не только посостязаться с другими спортсменами, но и познакомиться с единомышленниками, поддерживающими здоровый и активный образ жизни!
Место: Эко-Парк Затюменский, старт в районе дома № 18 на улице Оловянникова.
С 9:00 до 17:00 спортсмены также смогут поучаствовать в ежегодном турнире WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP. В рамках этого мероприятия будут проводиться соревнования «Самый Подготовленный Человек». Горожанам обещают серьезные силовые состязания, в которых победить сможет лишь сильнейший.
Место: Спортивная площадка в районе «Конторы Пароходства».
С 10:00 до 18:00 юных жителей города будет ждать город детства «Крылатые качели»! Для ребятишек организовано более 20 тематических площадок, это и стильное дефиле детской одежды, шоу мыльных пузырей, настольные игры, дискотека и любимый всеми тюменцами «Парад колясок».
Место: Городская площадь (напротив здания администрации Тюмени).
С 10:00 до 15:00 всех автолюбителей и ценителей зрелищ будет ждать Пятый Парад красных машин. Это традиционный тюменский флешмоб, которые ежегодно радует горожан. Ведь колонна алых, бордовых и классически красных авто будет курсировать по всему городу.
Место сбора: площадь и парковка Технопарка.
С 10:00 до 21:00 будет проходить фестиваль «Уличная классика». Тюменцев ждет: чирлидинг, скалолазание, баскетбол 2×2, панна, футбольный фристайл, скейтбординг, фристайл шоу и деловая программа
Место: набережная реки Тура, правый берег.
С 11:00 до 22:00 тюменцы смогут зажечь на фестивале Кубинского Танца «CHACKA CHACKA»! Самые смелые в жарком танце смогут прочувствовать атмосферу горячих и красочных стран Карибского бассейна!
Место: Площадь напротив Конторы Пароходства
ЛЮБЭ ЗДЕСЬ! С 12:00 до 21:00 будет проходить основная программа празднования годовщины Тюмени «Тюмень — это наш дом». В креативном пространстве пройдут выставки и мастер-классы. На сцены выступят самые яркие и талантливые артисты города.
А финальным аккордом программы празднования станет выступление группы «ЛЮБЭ».
Место: Площадь 400-летия Тюмени.
С 12:00 до 17:00 будет проходить Городской фестиваль детского творчества «Хоот векки». Его участников ждут мастерские, игротеки, концерт и встреча с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым и его командой, которая снимает анимационный документальный фильм про тюменского писателя Владислава Крапивина.
Место: Сквер Владислава Крапивина.
С 12:00 до 17:00 настоящих ценителей будет ждать колокольная звонница! Профессиональные звонари покажут мастер-класс и позволят горожанам познакомиться с техникой колокольного звона и окунуться в атмосферу купеческой Тюмени.
Место: Гилевская роща.
С 12:00 до 15:00 будет проходить детский фестиваль творчества «Парад талантов». Самые талантливые маленькие тюменцы проявят себя на сцене и покажут свое владение танцем, вокалом, гимнастикой и другими искусствами. Зрителей также будут развлекать аниматоры с веселыми и подвижными играми. Каждый час участников мероприятия ожидает розыгрыш призов.
Место: Сквер Льва Ровнина.
С 12:00 до 17:00 тюменцы отметят Национальный татарский праздник «Сабантуй»! Национальный татарский праздник «Сабантуй». На главной сцене Сабантуя Вас ожидает яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Тюмени, Тюменской области!
Место: парк Заречный.
С 14:00 до 19:00 горожан будет ждать праздничная уличная программа «Город вдохновения». Концертная программа обещает быть насыщенной, выступят лучшие артисты города: Казачий ансамбль «Сибирские казаки», Шоу-балет «Отрада», Цыганский ансамбль «Милай», Шоу мыльных пузырей, Ди-джей РеКа, а также вокальные и хореографические коллективы города.
Место: Сквер Комсомольский.
С 15:00 до 18:00 будет работать тюменская лаборатория Детского Счастья! Здесь ждут настоящих мастеров и рукодельниц. Участников научат рисовать, раскрашивать гипсовые фигурки и творить из бумаги и дерева.
Место: Сквер Льва Ровнина.
САЛЮТ! В 22:00 празднование 437-летие Тюмени завершиться ярким фейерверком, кульминацией которого станет пиротехническая открытка.
В 8:00 будет дан старт «Тюменскому полумарафону». Это массовый забег на открытой территории в условиях городской среды на дистанции в: 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, 500 м.
Место старта: Центральная площадь.
С 12:00 до 21:00 кретивных тюменцев будут ждать на 18-м Всероссийском фестивале уличных театров «Сны улиц». Участвовать будут режиссеры из Санкт-Петербурга, танцоры из Казани и театры из Тюмени.
Место: пешеходная улица Дзержинского.