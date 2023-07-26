Сильные ливень и град обрушились на Тобольский район

По словам очевидцев, дождь прошел у «Виадука» недалеко от Тобольска. При этом в городе осадков не было. Ливень обрушился на трассу Тюмень — ХМАО, видимость на дороге снизилась до 150 метров. Град был размером с горошину, местные дачники не сообщали об ущербе.