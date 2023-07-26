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Posted 26 июля 2023, 10:19

Published 26 июля 2023, 10:19

Modified 26 июля 2023, 10:19

Updated 26 июля 2023, 10:19

Сильные ливень и град обрушились на Тобольский район

Сильные ливень и град обрушились на Тобольский район

26 июля 2023, 10:19
Фото: 1MI
Дожди и град прошли в Тобольском районе днём 26 июля, о непогода сообщили водители.

По словам очевидцев, дождь прошел у «Виадука» недалеко от Тобольска. При этом в городе осадков не было. Ливень обрушился на трассу Тюмень — ХМАО, видимость на дороге снизилась до 150 метров. Град был размером с горошину, местные дачники не сообщали об ущербе.

В ближайшее время в Тобольске пройдут небольшие дожди, синоптики ожидают до + 26 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что летняя жара вернётся в областную столицу на этой неделе. В субботу к 14:00 в городе ожидается потепление до + 29 градусов, дождей не ожидается. В воскресенье жара достигнет + 30 градусов. До начала августа тюменцев ждёт по-настоящему летняя погода.

30-градусная жара и резкое похолодание: какая погода будет в августе в Тюмени?
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#Общество#Происшествия#Тюменцы#Погода#Безопасность на дорогах
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