Руслан Кухарук не видит проблем с ливнёвками в Тюмени

Другие вопросы касались городской застройки и расселения жильцов из старых домов. В частности Наталья В. поинтересовалась сроками сноса здания на улице Жуковского, 28. Непростая ситуация сложилась в районе пруд Южный. «Пруд весь зарос камышами, хотя нам прошлый год обещали его почистить, но этого не произошло. Дорожки — все в ямах, детям невозможно прокатиться на самокатах. Пьяные спят на лавочках, курят. Кругом бардак. Полицейских нет», — сообщила «Нашему городу» подписчица Татьяна. В областной столице в момент ЧП фиксировались 10-балльные пробки. Машины встали на самых основных городских магистралях.