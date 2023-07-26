Руслан Кухарук не видит проблем с ливнёвками в Тюмени

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
На прошлой неделе на тюменских дорогах возникли серьёзные проблемы после мощных ливней. На главных улицах города появились настоящие реки.
«В день, когда был дан старт прямой линии, за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков. Горожане писали обращения и прикладывали фотографии и видео, демонстрирующие сложившуюся ситуацию. Эти сообщения сразу же брали в работу.», — рассказал Руслан Кухарук.
Из-за дождей нагрузка на улично-дорожную сеть резко выросла. Вода не могла быстро уйти с городских улиц, быстрее это произошло там, где есть ливневая канализация. На других участках воду откачивали дорожные службы. В настоящий момент ливневой системой водоотведения обеспечены порядка 39,5% улиц и дорог Тюмени.
«Дороги, ведущие к садоводческим объединениям, частному сектору, объективно невозможно обустроить ливневой канализацией ввиду узкой проезжей части», — сообщил на прямой линии Руслан Кухарук.
Глава администрации города поблагодарил оперативные бригады за быстрое реагирование. В ближайшее время изменения в системе водоотведения не планируются.
«Даже где есть ливневки, тоже все затопило», — отметил тюменец Александр Х.
Ранее подписчики Telegram-канала «Наш город» отметили, что в прошлую среду на парковке по улице 30 лет Победы вода затопила много машин (порядка 20). На СТО тюменцы не обращались, устраняли последствия потопа самостоятельно. Многие улицы на несколько часов превратились в реки, пробки в областной столице достигли 10 баллов. «Наш город» сообщал, что на следующий день жители новых домов на улице Михаила Сперанского, 45, самостоятельно вычерпывали воду из подземного паркинга. В ход шли лопаты и бытовые тазики.
Другие вопросы касались городской застройки и расселения жильцов из старых домов. В частности Наталья В. поинтересовалась сроками сноса здания на улице Жуковского, 28. Непростая ситуация сложилась в районе пруд Южный. «Пруд весь зарос камышами, хотя нам прошлый год обещали его почистить, но этого не произошло. Дорожки — все в ямах, детям невозможно прокатиться на самокатах. Пьяные спят на лавочках, курят. Кругом бардак. Полицейских нет», — сообщила «Нашему городу» подписчица Татьяна. В областной столице в момент ЧП фиксировались 10-балльные пробки. Машины встали на самых основных городских магистралях.