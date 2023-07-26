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«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте

26 июля 2023, 02:32
Фото: 1MI
Тюменцы снова жалуются в социальной сети Вконтате на очереди в травматологической взрослой поликлинике по адресу Мельникайте, 75: некоторым приходится сидеть там по 4 — 6 часов, а то и дольше.
«Муж просидел с 17:20 до 23.00 17 июля. Там давно аншлаг, и решать эту проблему, видимо, не будут», — рассказала Дарья Ш.
«Я тут сама на прошлой неделе просидела с 21:30 до 01:00 примерно» — написала Мария Р.

Ещё одна тюменка сообщила, что находилась в коридоре 6 часов, а другой пострадавшей пришлось ожидать своей очереди всю ночь.

«Согласно электронной системе учёта и видеохронометрожа среднее время пребывания пациента в травмпункте не превышает 4 часов, что укладывается в нормативы оказания неотложной медицинской помощи. Напоминаем, что медицинская помощь в приёмных отделениях больниц согласно действующему законодательству Российской Федерации оказывается в зависимости от степени тяжести состояния больного», — ответили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее горожанка пожаловалась, что не дождалась своей очереди в трампункте, поскольку, по её словам, пациентов принимал только один врач.

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#Елена Чебоксарова#Травмы#Травматизм#Травмпункт#Перелом#Пациенты#Очередь#Тюменцы
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