«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте

Тюменцы снова жалуются в социальной сети Вконтате на очереди в травматологической взрослой поликлинике по адресу Мельникайте, 75: некоторым приходится сидеть там по 4 — 6 часов, а то и дольше.

«Муж просидел с 17:20 до 23.00 17 июля. Там давно аншлаг, и решать эту проблему, видимо, не будут», — рассказала Дарья Ш. «Я тут сама на прошлой неделе просидела с 21:30 до 01:00 примерно» — написала Мария Р. Ещё одна тюменка сообщила, что находилась в коридоре 6 часов, а другой пострадавшей пришлось ожидать своей очереди всю ночь. «Согласно электронной системе учёта и видеохронометрожа среднее время пребывания пациента в травмпункте не превышает 4 часов, что укладывается в нормативы оказания неотложной медицинской помощи. Напоминаем, что медицинская помощь в приёмных отделениях больниц согласно действующему законодательству Российской Федерации оказывается в зависимости от степени тяжести состояния больного», — ответили в региональном департаменте здравоохранения. Ранее горожанка пожаловалась, что не дождалась своей очереди в трампункте, поскольку, по её словам, пациентов принимал только один врач. Тюменские врачи извлекли кусок черепа из мозга 10-летнего мальчика Узнать подробнее