Программа расселения из аварийного жилья почти завершена в Тюменской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Это составляет 98% от общего объёма, входящего в программу национального проекта «Жилье и городская среда». В новые дома на период 25 июля 2023 года заселились более 8 тысяч тюменцев.
До конца года тюменские власти планируют расселить из аварийного жилья ещё более двухсот человек. После этого план программы будет выполнен, сообщают в пресс-службе ГУС ТО.
Напомним, программа расселения жильцов из аварийных домов стартовала 4 года назад: в неё включается жилье, признанное таковым до 01.01.2022 года. В планах тюменских властей было расселить около 113 тысяч квадратных метров. Таким образом, возможность улучшить свои жилищные условия получили более 6000 местных жителей.
Ранее «Наш город» писал, что старые дома по улице Одесская, 20, решили не сносить. Их будут ремонтировать.