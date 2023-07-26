Программа расселения из аварийного жилья почти завершена в Тюменской области

Напомним, программа расселения жильцов из аварийных домов стартовала 4 года назад: в неё включается жилье, признанное таковым до 01.01.2022 года. В планах тюменских властей было расселить около 113 тысяч квадратных метров. Таким образом, возможность улучшить свои жилищные условия получили более 6000 местных жителей.