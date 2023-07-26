Предприниматели Тюмени массово теряют интерес к бизнесу

Горожане продают большие торговые центры. В данный момент на популярных досках объявлений есть 6 предложений с ценой от 200 млн рублей. Некоторые объекты недвижимости не могут продать аж с 2016 года, а стоимость квадратного метра от 50 до 80 тысяч рублей. В Тюмени за 350 миллионов рублей пытаются реализовать здание развлекательного центра «Жираф» по улице Александра Логунова. Здесь произведён ремонт имеется нескольких входных групп, есть своя парковка. Заметим, что здание площадью более 3,9 тысяч квадратных метров подорожало за последний год на 50 миллионов рублей — в 2022 году оно было выставлено за 300 миллионов рублей. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, цена на развлекательный центр снизилась — с 400 миллионов до 350 миллионов рублей, но покупать его не хотят.