Предприниматели Тюмени массово теряют интерес к бизнесу

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным Ура.ру, компании должны давать прибыль от 100 тысяч рублей, об этом изданию рассказал глава компании «Бизнес-Маркет» Андрей Попов.
«Основная причина продажи бизнеса сейчас — потеря интереса. Если бизнес дает прибыль в 100 тысяч рублей, кому-то этого достаточно, а кому-то — мало. Те, кому мало, продают, меняют сферу интересов», — отметил Попов.
На данный момент тюменские предприниматели чаще избавляются от бизнеса, связанного с торговлей, косметологией и общепитом. Некоторые из них уезжают в другой город или пытаются перепрофилировать работу на другое направление.
Тюменец сообщил, что переезд с целью расширения тоже является частой причиной продажи. Раздел бизнеса происходит при конфликте интересов партнеров, особенно если супруги.
Горожане продают большие торговые центры. В данный момент на популярных досках объявлений есть 6 предложений с ценой от 200 млн рублей. Некоторые объекты недвижимости не могут продать аж с 2016 года, а стоимость квадратного метра от 50 до 80 тысяч рублей. В Тюмени за 350 миллионов рублей пытаются реализовать здание развлекательного центра «Жираф» по улице Александра Логунова. Здесь произведён ремонт имеется нескольких входных групп, есть своя парковка. Заметим, что здание площадью более 3,9 тысяч квадратных метров подорожало за последний год на 50 миллионов рублей — в 2022 году оно было выставлено за 300 миллионов рублей. В тоже время, по сравнению с 2021 годом, цена на развлекательный центр снизилась — с 400 миллионов до 350 миллионов рублей, но покупать его не хотят.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице растёт предложение в сегменте ресторанов и кафе. В июле появилось 11 подобных предложений. У предпринимателей есть возможность купить рестораны площадью от 200 квадратных метров, стоимость бизнеса оценивают в 4 — 15 млн рублей. Ещё неделю назад тюменцам предлагали купить 8 заведений общепита. На улице Одесской, 9, предлагают купить ресторан за 15 млн рублей с ежемесячной выручкой 2,6 млн. Его площадь составляет 227 квадратных метров, он находится в престижном районе города. Арендная ставка на долгосрочный договор 350 000 в месяц. В центре Тюмени на улице Сургутской продаётся заведение, которое развивается более 4 лет. Его площадь составляет около 180 «квадратов», за него хотят получить 8 млн рублей.