Пострадали два человека: «УАЗ» перевернулся на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня стало известно, что на трассе в Омской области произошла авария с участием тюменцев. Жители областной столицы ехали в машине вместе с детьми девочка 11 лет и мальчик 14 лет не выжили. Сейчас их родственников разыскивает Следственный Комитет по Тюменской области. ДТП произошло районе 834 километра автодороги Челябинск-Новосибирск.