Пострадали два человека: «УАЗ» перевернулся на трассе Екатеринбург-Тюмень

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
«Предварительно, водитель иномарки нарушил правила перестроения. Он скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В аварии ранены 2 человека. Обстоятельства выясняются, водитель „АУДИ“ разыскивается», — сообщили в ГИБДД.
Сегодня стало известно, что на трассе в Омской области произошла авария с участием тюменцев. Жители областной столицы ехали в машине вместе с детьми девочка 11 лет и мальчик 14 лет не выжили. Сейчас их родственников разыскивает Следственный Комитет по Тюменской области. ДТП произошло районе 834 километра автодороги Челябинск-Новосибирск.