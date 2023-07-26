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Пострадали два человека: «УАЗ» перевернулся на трассе Екатеринбург-Тюмень

26 июля 2023, 12:51
Фото: ГИБДД
На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись «АУДИ» и малотоннажный грузовик «УАЗ».

 

«Предварительно, водитель иномарки нарушил правила перестроения. Он скрылся с места ДТП, бросив автомобиль. В аварии ранены 2 человека. Обстоятельства выясняются, водитель „АУДИ“ разыскивается», — сообщили в ГИБДД.

Сегодня стало известно, что на трассе в Омской области произошла авария с участием тюменцев. Жители областной столицы ехали в машине вместе с детьми девочка 11 лет и мальчик 14 лет не выжили. Сейчас их родственников разыскивает Следственный Комитет по Тюменской области. ДТП произошло районе 834 километра автодороги Челябинск-Новосибирск.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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