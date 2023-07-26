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Почти трем тысячами тюменцев пообещали чистую воду до конца года

26 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
Больше половины жителей Тобольска уже могут наслаждаться чистой водой.
Работы по замене сетей водоснабжения проходят в рамках проекта «Чистая вода».

В Тобольском районе за прошедшие пять лет было заменено около 25 километров водопроводных сетей. Здесь более половины населенных пунктов обеспечены чистой питьевой водой. Такой информацией в своем TG поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. Политик отметил, что в нынешнем году почти 2, 5 тысячи жителей области смогут наслаждаться чистой питьевой водой. В 2023 году запланировано заменить 7 километров водопроводных сетей.

— Решаем проблемный вопрос с подачей воды в селе Абалак — требуется построить блочную станцию водоочистки, чтобы обеспечить возросшие потребности этого населенного пункта, — подчеркнул глава области.

Такие меры по модернизации и замене системы водоснабжения были приняты в рамках проекта «Чистая вода». Полным ходом работа идет во всех частях области. Так, в Ялуторовском районе на 50% увеличился объем новых сетей электроснабжения. А в Тобольске — на 86%.

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В 2024 году завершится реконструкция станции водоподготовки и строительство сетей водоснабжения в селе Упорово. Отметим, что в прошлом году проект был реализован в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района. Кроме того, от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района было проведено около 6 километров сетей водоснабжения. А еще специалисты реконструировали почти 2 тысячи километров сетей в том же Тобольске. Такие работы позволили увеличить количество жителей Тюменской области, имеющих доступ к питьевой воде до 82,4% процентов.

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#Вода#Питьевая вода#Водоснабжение#Тюменская область#Анастасия Ильина
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