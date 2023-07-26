Почти трем тысячами тюменцев пообещали чистую воду до конца года

В 2024 году завершится реконструкция станции водоподготовки и строительство сетей водоснабжения в селе Упорово. Отметим, что в прошлом году проект был реализован в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района. Кроме того, от Тобольска до деревень Башкова и Ломаева Тобольского района было проведено около 6 километров сетей водоснабжения. А еще специалисты реконструировали почти 2 тысячи километров сетей в том же Тобольске. Такие работы позволили увеличить количество жителей Тюменской области, имеющих доступ к питьевой воде до 82,4% процентов.