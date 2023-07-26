Около Тюмени разбились минивен и грузовик дорожных служб

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в аварии пострадал водитель «Опеля». От удара минивен вылетел за пределы дороги, ущерб значительный.
«Тюменский район 162 км Курган — Тюмень, столкновение „Газель“ (фермер) и „Опель“ (встречка) один из водителей получил травмы, по диагнозу уточняется», — сообщили «Нашему городу» представители ГИБДД по Тюменской области.
Сегодня днём на трассе Тюмень — Екатеринбург перевернулся «УАЗ», в машину влетела «Ауди», водитель иномарки сбежал с места происшествия. Автоинспекторы разыскивают нарушителя.