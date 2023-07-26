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Около Тюмени разбились минивен и грузовик дорожных служб

26 июля 2023, 13:35
Сегодня днём на трассе перед Левашами столкнулись «Газель» и «Опель». Минивен вылетел на встречную полосу.
Фото: Скрин "ЧП Тюмень"

В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в аварии пострадал водитель «Опеля». От удара минивен вылетел за пределы дороги, ущерб значительный.

«Тюменский район 162 км Курган — Тюмень, столкновение „Газель“ (фермер) и „Опель“ (встречка) один из водителей получил травмы, по диагнозу уточняется», — сообщили «Нашему городу» представители ГИБДД по Тюменской области.

Сегодня днём на трассе Тюмень — Екатеринбург перевернулся «УАЗ», в машину влетела «Ауди», водитель иномарки сбежал с места происшествия. Автоинспекторы разыскивают нарушителя.

Пострадали две человека: «УАЗ» перевернулся на трассе Екатеринбург-Тюмень
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Работа#Александр Мязин
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