Около Тюмени разбились минивен и грузовик дорожных служб

Сегодня днём на трассе перед Левашами столкнулись «Газель» и «Опель». Минивен вылетел на встречную полосу.

Фото: Скрин "ЧП Тюмень" В ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в аварии пострадал водитель «Опеля». От удара минивен вылетел за пределы дороги, ущерб значительный. «Тюменский район 162 км Курган — Тюмень, столкновение „Газель“ (фермер) и „Опель“ (встречка) один из водителей получил травмы, по диагнозу уточняется», — сообщили «Нашему городу» представители ГИБДД по Тюменской области. Сегодня днём на трассе Тюмень — Екатеринбург перевернулся «УАЗ», в машину влетела «Ауди», водитель иномарки сбежал с места происшествия. Автоинспекторы разыскивают нарушителя. Пострадали две человека: «УАЗ» перевернулся на трассе Екатеринбург-Тюмень Узнать подробнее