Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В вечерний час пик на Объездной дороге Тюмени произошло сразу 3 аварии. Машины встали на въезде и выезде из города. В центре областной столицы серьёзных пробок не наблюдается.
«Объезжайте участок на Закалужской», — сообщил пользователь сервиса 2ГИС.
Подписчик «Нашего города» отметил, что машины стоят из-за аварии с внедорожника и мотоцикла. По данным мобильных карт, к 18:10 в областной столице произошло 5 дорожных происшествий.
24 июля «Наш город» сообщал, что на Московском тракте собралась пробка в 3 километра. Из-за аварии машины перекрыли одну полосу движения. Движение нормализовалось только через час.