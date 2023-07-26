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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:20

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Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени

26 июля 2023, 13:19
Фото: 1MI
В областной столице 26 июля образовался крупный затор на 6,5 километров.
Фото: 2ГИС

В вечерний час пик на Объездной дороге Тюмени произошло сразу 3 аварии. Машины встали на въезде и выезде из города. В центре областной столицы серьёзных пробок не наблюдается.

«Объезжайте участок на Закалужской», — сообщил пользователь сервиса 2ГИС.

Подписчик «Нашего города» отметил, что машины стоят из-за аварии с внедорожника и мотоцикла. По данным мобильных карт, к 18:10 в областной столице произошло 5 дорожных происшествий.

24 июля «Наш город» сообщал, что на Московском тракте собралась пробка в 3 километра. Из-за аварии машины перекрыли одну полосу движения. Движение нормализовалось только через час.

Опять? Тюменцы стоят в шестикилометровых пробках на выезде из города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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