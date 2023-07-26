На «Тавриде» работает организованная при поддержке РЭО арт-школа экологии

Обратил внимание Буцаев и на важность различных активностей для стимуляции молодых людей, решивших работать в сфере обращения с отходами. Арт-школа на «Тавриде» — пример такой активности. Она знакомит молодых специалистов с принципами экономики замкнутого цикла и современными тенденциями в сфере обращения с отходами.