На «Тавриде» работает организованная при поддержке РЭО арт-школа экологии

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Одним из организаторов экошколы выступил Российский экологический оператор.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что создание в России экономики замкнутого цикла требует значительного числа квалифицированных кадров. Российский экологический оператор для их подготовки работает с ведущими отечественными вузами, пишет properm.ru.
Обратил внимание Буцаев и на важность различных активностей для стимуляции молодых людей, решивших работать в сфере обращения с отходами. Арт-школа на «Тавриде» — пример такой активности. Она знакомит молодых специалистов с принципами экономики замкнутого цикла и современными тенденциями в сфере обращения с отходами.
В течение недели участников арт-школы будут обучать эксперты в разных областях экологии. Программой обучения предусмотрено исследование природного потенциала России и мира, после чего предстоит определить наиболее острые современные экологические проблемы, а затем создать собственные творческие экопроекты.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что ППК «РЭО» является генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида». Также он заявил, что такие мероприятия не только знакомят молодёжь с постулатами циклической экономики, но и вдохновляют юных россиян на внедрение экологичного поведения.