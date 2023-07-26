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На «Тавриде» работает организованная при поддержке РЭО арт-школа экологии

26 июля 2023, 10:05
Фото: пресс-служба РЭО
До 30 июля в Крыму в рамках образовательного заезда «Наука как искусство» фестиваля «Таврида» будет работать экологическая арт-школа. Её участниками стали инженеры, экологи, гидрологи, биохимики, архитекторы, дизайнеры и другие специалисты.

Одним из организаторов экошколы выступил Российский экологический оператор.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что создание в России экономики замкнутого цикла требует значительного числа квалифицированных кадров. Российский экологический оператор для их подготовки работает с ведущими отечественными вузами, пишет properm.ru.

Обратил внимание Буцаев и на важность различных активностей для стимуляции молодых людей, решивших работать в сфере обращения с отходами. Арт-школа на «Тавриде» — пример такой активности. Она знакомит молодых специалистов с принципами экономики замкнутого цикла и современными тенденциями в сфере обращения с отходами.

Фото: пресс-служба РЭО

В течение недели участников арт-школы будут обучать эксперты в разных областях экологии. Программой обучения предусмотрено исследование природного потенциала России и мира, после чего предстоит определить наиболее острые современные экологические проблемы, а затем создать собственные творческие экопроекты.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко напомнил, что ППК «РЭО» является генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида». Также он заявил, что такие мероприятия не только знакомят молодёжь с постулатами циклической экономики, но и вдохновляют юных россиян на внедрение экологичного поведения.

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