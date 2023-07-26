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На реконструкцию системы теплоснабжения Исетского района затратят 1,1 млрд рублей

26 июля 2023, 08:59
Фото: ООО «Тюменский коммунальный сервис»
В Исетском районе пройдет масштабная модернизация систем теплоснабжения. Соответствующее концессионное соглашение заключили Правительство Тюменской области и ООО «Тюменский коммунальный сервис». С 2024 г. в Исетском районе обновят более 60% существующих котельных, в том числе, построят 19 новых.

За время функционирования котельные в Исетском районе практически исчерпали свой ресурс. Более половины котлов эксплуатируется свыше 15 лет, основное и вспомогательное оборудование нуждается в замене, оно устарело и уже неэффективно. По подсчетам специалистов, в отдельных населенных пунктах потребители используют лишь 24% от установленной мощности котельных.

Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия с ООО «ТКС». Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей, а все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными.

Теперь модернизация системы теплоснабжения ждет Исетский район. В населенных пунктах демонтируют 16 и полностью реконструируют одну котельную. В районе по итогам реализации масштабной инвестиционной программы появятся 19 блочно-модульных газовых котельных полной заводской готовности, оснащенных современным оборудованием, и одна котельная подвергнется полной реконструкции. Все котельные в районе оборудуют системой диспетчеризации и автоматизируют передачу данных о потребляемых ресурсах, режимах работы оборудования, нештатных ситуациях, оборудуют видеонаблюдением.

Еще одна задача компании — реконструкция изношенных участков теплосетей. Основная доля сетей теплоснабжения Исетского района эксплуатируется более 20 лет и оснащена неэффективными типами теплоизоляции. Сейчас потери тепловой энергии при транспортировке существенно снижают полезный отпуск. Так в среднем по району 22% выработанной тепловой энергии теряется при передаче, а в с. Архангельском, п. Кировский и п. Коммунар — практически половина. В районе проведут реконструкцию более 18 км теплосетей и построят 1,1 км новых, необходимых для эффективного теплоснабжения потребителей.

Затраты на все работы составят более 1,1 млрд рублей. В ближайшие годы, в 2024–2025 гг., в Исетском районе создадут Центр диспетчеризации котельных, построят 2 газовые котельные и реконструируют сети теплоснабжения в селе Архангельское, выполнят реконструкцию сетей в с. Бархатово, п. Коммунар и с. Шорохово. Также в 2024 году начнется строительство котельной на 6 МВт и реконструкция сетей теплоснабжения в п. Кировский.

Итогом такой капитальной работы по модернизации теплосетей станет обеспечение надежного централизованного теплоснабжения жителям Исетского района. Благодаря реализации концессионного соглашения снизится риск аварий на теплосетях, уменьшатся расходы топлива и электроэнергии.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Реконструкция#Котельная#Александр Моор#Теплоснабжение#Модернизация#Общество
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