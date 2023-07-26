На реконструкцию системы теплоснабжения Исетского района затратят 1,1 млрд рублей

Системный подход тюменского правительства и губернатора Александра Моора к развитию и обновлению системы ЖКХ в регионе показал первые результаты в Ярковском районе. В 2020 году для модернизации теплосетей, изношенных на 80%, также была подписана концессия с ООО «ТКС». Это стало оптимальным решением, чтобы оперативно наладить качественное и надежное теплоснабжение в населенных пунктах: уже построено 16 котельных и более 6 км теплосетей, а все удаленные от райцентра поселения обзавелись новыми котельными.