Космонавт Рязанский рассказал, как проходят спортивные тренировки на МКС

Во время занятий на массивном тренажере Ared (США), предназначенном для силовых тренировок, космонавты могут жать штангу, делать приседания и прочее. В ряде случаев требуется пристегивание, но, как заявляет Рязанский, конструкция устройства сама по себе обеспечивает зажатие тренирующегося между штангой и платформой. «Ну и, соответственно, ты с ней приседаешь», — рассказывает космонавт.