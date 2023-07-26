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Updated Сегодня, 13:15

Космонавт Рязанский рассказал, как проходят спортивные тренировки на МКС

26 июля 2023, 13:15
В космосе спортивные занятия проходят не так, как на Земле. Космонавт-исследователь, Герой России Сергей Рязанский рассказал о том, как сотрудники МКС занимаются спортом в условиях невесомости.

Он отметил, что во время занятий на велотренажере космонавты задействуют не только ноги, но и руки, что способствует развитию мышц плечевого пояса и повышению выносливости.

Также в ходе эксклюзивного интервью с журналистами издания NEWS.ru Рязанский отметил, что среди всех видов спорта, которыми занимаются космонавты МКС, самым основным является бег по дорожке. Нагрузка такого типа обеспечивает поддержание организма в хорошем состоянии. На пробежках космонавты используют тяжелый спецжилет с регулируемым весом, помогающий преодолевать невесомость при занятиях «космическим бегом».

Во время занятий на массивном тренажере Ared (США), предназначенном для силовых тренировок, космонавты могут жать штангу, делать приседания и прочее. В ряде случаев требуется пристегивание, но, как заявляет Рязанский, конструкция устройства сама по себе обеспечивает зажатие тренирующегося между штангой и платформой. «Ну и, соответственно, ты с ней приседаешь», — рассказывает космонавт.

Рязанский подчеркнул, что в условиях невесомости спортивные занятия требуются человеку каждый день. Так удается избежать развития мышечной атрофии и сохранить нормальное артериальное давление.

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