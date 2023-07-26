Итоги дня Тюмени: баржи перегородили Туру, новые военные сборы, очереди в травмпункте

Тюменцам приходится сидеть в поликлинике на Мельникайте, 75, по 4 — 6 часов. Горожане отмечают, что в больнице «уже давно аншлаг». Ещё одна тюменка сообщила, что находилась в коридоре 6 часов. Иногда люди ждут своей очереди всю ночь.