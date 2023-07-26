nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Изображение материала

Итоги дня Тюмени: баржи перегородили Туру, новые военные сборы, очереди в травмпункте

26 июля 2023, 17:45
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области 26 июля.
Сюжет
Итоги

Городские власти объяснили, зачем баржи перегородили реку Туру.

На прошлой неделе горожане заметили, что тюменскую реку перекрыли корабли. Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, такое мероприятие способствовало стабилизации уровня воды на водозаборе.

В этом году уровень воды в реке достиг критических отметок, обмеление грозило проблемами в Тюмени. Несмотря на это водоем все же является главным источником воды для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Водой из Туры пользуются и жители Тюмени.

Тюменцев снова призовут на военные сборы.

«Граждане, пребывающие в запасе, призываются для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сообщили 72.ру в военном комиссариате Тюменской области.

Четыре месяца назад 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку.

Горожане снова жалуются на большие очереди в травмпункте.

Тюменцам приходится сидеть в поликлинике на Мельникайте, 75, по 4 — 6 часов. Горожане отмечают, что в больнице «уже давно аншлаг». Ещё одна тюменка сообщила, что находилась в коридоре 6 часов. Иногда люди ждут своей очереди всю ночь.

«Согласно электронной системе учёта и видеохронометрожа среднее время пребывания пациента в травмпункте не превышает 4 часов», — ответили в региональном департаменте здравоохранения.

«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города.

29 июля в 08:30 утра самые активные жители Тюмени смогут принять участие в спортивном забеге «Пять верст», старт мероприятия пройдёт в районе дома № 18 на улице Оловянникова.

С 10:00 до 18:00 юных жителей города будет ждать город детства «Крылатые качели»! Для ребятишек организовано более 20 тематических площадок, это и стильное дефиле детской одежды, шоу мыльных пузырей, настольные игры, дискотека и любимый всеми тюменцами «Парад колясок». Всё пройдёт на площади около здания администрации Тюмени).

С 12:00 до 21:00 на площади 400-летия Тюмени будет проходить основная программа празднования годовщины. Здесь пройдут выставки и мастер-классы, а на сцене выступят артисты из областной столицы и других регионов РФ. Под конец программы станет выступление группы «ЛЮБЭ». В 22:00 празднование 437-летие Тюмени завершиться ярким фейерверком.

«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Итоги
Подпишитесь
«Танцы, ЛЮБЭ, драки и фейерверк»: как в Тюмени отпразднуют 437-летие города
Сегодня, 12:02
Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?
Сегодня, 07:02
На российский рынок выходят новые инструменты управления финансами
Сегодня, 10:34
«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре
Сегодня, 07:15
«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте
Сегодня, 02:32
Группа Иванушки International бесплатно выступит в Тюмени
Сегодня, 11:17