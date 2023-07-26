Итоги дня Тюмени: баржи перегородили Туру, новые военные сборы, очереди в травмпункте

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:49
На прошлой неделе горожане заметили, что тюменскую реку перекрыли корабли. Как рассказали в информационном центре правительства Тюменской области, такое мероприятие способствовало стабилизации уровня воды на водозаборе.
В этом году уровень воды в реке достиг критических отметок, обмеление грозило проблемами в Тюмени. Несмотря на это водоем все же является главным источником воды для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Водой из Туры пользуются и жители Тюмени.
Известно, что мужчины отправятся на учения в Омскую область.
«Граждане, пребывающие в запасе, призываются для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сообщили 72.ру в военном комиссариате Тюменской области.
Четыре месяца назад 100 тюменцев уже прошли военную переподготовку.
Тюменцам приходится сидеть в поликлинике на Мельникайте, 75, по 4 — 6 часов. Горожане отмечают, что в больнице «уже давно аншлаг». Ещё одна тюменка сообщила, что находилась в коридоре 6 часов. Иногда люди ждут своей очереди всю ночь.
«Согласно электронной системе учёта и видеохронометрожа среднее время пребывания пациента в травмпункте не превышает 4 часов», — ответили в региональном департаменте здравоохранения.
29 июля в 08:30 утра самые активные жители Тюмени смогут принять участие в спортивном забеге «Пять верст», старт мероприятия пройдёт в районе дома № 18 на улице Оловянникова.
С 10:00 до 18:00 юных жителей города будет ждать город детства «Крылатые качели»! Для ребятишек организовано более 20 тематических площадок, это и стильное дефиле детской одежды, шоу мыльных пузырей, настольные игры, дискотека и любимый всеми тюменцами «Парад колясок». Всё пройдёт на площади около здания администрации Тюмени).
С 12:00 до 21:00 на площади 400-летия Тюмени будет проходить основная программа празднования годовщины. Здесь пройдут выставки и мастер-классы, а на сцене выступят артисты из областной столицы и других регионов РФ. Под конец программы станет выступление группы «ЛЮБЭ». В 22:00 празднование 437-летие Тюмени завершиться ярким фейерверком.