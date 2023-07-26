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Двое тюменцев избили девушку из-за ВИЧ-инфекции

26 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
Инцидент произошёл на улице Мельникайте, 69, около 23.00.
Сюжет
Полиция

Двое мужчин зажали тюменку у входной двери в подъезде. Девушка обвинила одного из парней в том, что он заразил её подругу ВИЧ-инфекций. За это ей наносили удары. А через 40 минут на место приехали сотрудники полиции, когда компания уже зашла в подъезд и продолжила разборки на 10 этаже, передаёт издание «Уральский меридиан».

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что на момент прибытия участников конфликта не застали. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины, обстоятельства, а также участники данного происшествия.

Ранее «Наш город» писал, что двое нетрезвых мужчин избили тюменца за длинные волосы. Он получил серьёзные травмы.

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#Побои#Конфликты#Полиция#Общество#Происшествия#Тюменцы#Нападение#Елена Чебоксарова
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