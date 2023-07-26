Двое тюменцев избили девушку из-за ВИЧ-инфекции

Двое мужчин зажали тюменку у входной двери в подъезде. Девушка обвинила одного из парней в том, что он заразил её подругу ВИЧ-инфекций. За это ей наносили удары. А через 40 минут на место приехали сотрудники полиции, когда компания уже зашла в подъезд и продолжила разборки на 10 этаже, передаёт издание «Уральский меридиан».