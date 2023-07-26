Двое тюменцев избили девушку из-за ВИЧ-инфекции

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Двое мужчин зажали тюменку у входной двери в подъезде. Девушка обвинила одного из парней в том, что он заразил её подругу ВИЧ-инфекций. За это ей наносили удары. А через 40 минут на место приехали сотрудники полиции, когда компания уже зашла в подъезд и продолжила разборки на 10 этаже, передаёт издание «Уральский меридиан».
В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что на момент прибытия участников конфликта не застали. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины, обстоятельства, а также участники данного происшествия.
Ранее «Наш город» писал, что двое нетрезвых мужчин избили тюменца за длинные волосы. Он получил серьёзные травмы.