Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?

Не снижается интерес тюменцев к Крыму и Анапе. Даже теперь, когда туда нет прямых авиарейсов и добираться до полуострова приходиться на автомобиле или поездом. Сервис на крымских курортах год от года становится лучше, но пока далёк от идеала. Зато здесь много солнца, моря и достопримечательностей. Неделя отдыха на двоих выйдет здесь (без учёта транспортных затрат) от 60 тысяч рублей.