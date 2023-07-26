Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
О том, куда и за сколько поедут в августе жители Тюменской области «Нашему городу» рассказали в турфирме «Планета-Тур».
Как всегда, сэкономить получилось у тех, кто заблаговременно запланировал и оплатил свой отпуск. А тем, кто отложил покупку до лучших времён, теперь приходится «кусать локти». Путёвки на некоторые популярные направления выросли с начала года на 30-40 процентов в валюте, и на 10-20 процентов — в рублях.
«Но даже такой значительный рост в стоимости путёвок не сильно изменил намерения тюменцев оздоровиться и набраться сил у моря. Продажи туров незначительно снизились только в экономсегменте, а более богатые, как ездили отдыхать, так и продолжают ездить», — отметили в турагентстве.
Спрос на Сочи в этом году ниже, чем в Турцию, но он есть. Отдых на здешних курортах всегда отличался дороговизной. Вот и сейчас покупка недельного тура в этом направлении стоит от 110 тысяч рублей.
Второй год наблюдается повышенный спрос на Кавказские Минводы. Бронь в местных отелях заполнена до сентября-октября. Средняя стоимость недельного тура в Ессентуки или Пятигорск для двоих составляет от 90 до 115 тысяч рублей.
Не снижается интерес тюменцев к Крыму и Анапе. Даже теперь, когда туда нет прямых авиарейсов и добираться до полуострова приходиться на автомобиле или поездом. Сервис на крымских курортах год от года становится лучше, но пока далёк от идеала. Зато здесь много солнца, моря и достопримечательностей. Неделя отдыха на двоих выйдет здесь (без учёта транспортных затрат) от 60 тысяч рублей.
Кроме того, не теряет популярность у путешественников — Дагестан. Особенно он пользуется спросом у туристов, предпочитающих активный отдых. Но если совсем недавно отдых здесь был достаточно бюджетным, то теперь путёвка сюда с проживанием в комфортабельном отеле выйдет уже от 100 тысяч рублей — это на двоих за неделю проживания.
Много жителей нашего региона проводят отпуск в Алтайском крае. Сюда едут любители активного туризма и санаторного отдыха. Стоимость путешествий будет сильно отличается от того, что вы выберете. К примеру, санаторий Белокурихи с полным пансионом и минимальным набором процедур на 14 дней для двоих выйдет примерно в 200 тысяч рублей. А экскурсионные туры от 5 до 7 дней в среднем обойдутся в 50 тысяч с человека.
«Растёт спрос на активные туры на Алтай. Люди едут, но нет прямого транспортного сообщения. Самолётом в Горно-Алтайск из Тюмени можно попасть с пересадкой в Новосибирске. Поэтому в основном едут поездом», — рассказал сотрудник турфирмы Михаил.
Основной спрос сейчас на отдых в Турции, Египте и Эмиратах. Сюда охотно едут и в одиночку и семьями.
«Во-первых, отдых в Турции дешевле, чем на российских курортах. Во-вторых, требовательным туристам важен высокий уровень сервиса, в чём отечественные отели до сих пор сильно отстают», — отметил эксперт.
К Турции интерес сохраняется даже несмотря на то, что в стране фиксируется избыточная инфляция. Но туристы, выбирающие путёвку по системе «всё включено», защищены от лишних трат.
Самые популярные курорты здесь традиционно Бодрум, Мармарис, Кемер и Аланья. Недельный отдых на двоих в местных трехзвездочных отелях обойдется в среднем 130 тысяч рублей.
Путёвка в Египет по тем же условиям выйдет в 160 тысяч рублей, в ОАЭ — 178 тысяч рублей (конечная стоимость зависит от авиабилетов).
Более обеспеченные тюменцы этим летом часто выбирают Мальдивы. Улететь к океану они могут прямым рейсом из Москвы или через Дубай. Стоимость перелета в последнем случае в полтора раза меньше. Более того, есть прекрасная возможность провести сутки в крупнейшем городе ОАЭ. За 7 дней и 7 ночей на Мальдивах на двоих придётся заплатить более 300 тысяч рублей.
Отпуск в Европе этим летом для большинства россиян по-прежнему недоступен из-за сложностей с логистикой и получением визы. Уже второй год воздушное пространство над странами ЕС закрыто для нашей гражданской авиации. Попасть из России в Европу можно самолётом через Турцию, Грузию, Армению, автобусом, поездом или на автомобиле.
«В некоторые европейские страны въезд для туристов открыт. Но получить „шенген“ сейчас не просто. Раньше на это уходило 2-3 недели, сейчас месяц и более. Стало больше требований к документам. А виза должна быть открыта в той стране, куда планируется поездка. Въехать в Испанию с визой, открытой в другой стране Евросоюза, уже не получится», — пояснил эксперт.
Обычную шенгенскую туристическую визу россиянам сейчас выдают Франция, Греция, Венгрия, Испания и Италия.
Одним из самых востребованных направлений для российских туристов остается Абхазия. Местные отели с хорошим питанием и высоким уровнем обслуживания почти стопроцентно забронированы на несколько месяцев вперёд. На август пока есть места в нескольких приличных гостиницах Сухума, Гагр и Нового Афона. Стоимость недельного отдыха в них составляет на двоих порядка 100-130 тысяч рублей.
«Спросом пользуются у туристов также столицы стран бывшего Советского Союза. Особенно Ереван и Баку, здесь, кстати, есть море, можно купаться. Многие тюменцы спрашивают про прямые авиарейсы в Тбилиси», — говорит турменеджер.
Ещё одно направление туризма, которое стали постепенно осваивать россияне, в том числе и тюменцы — это морские и речные круизы. Как внутри страны, так и зарубежные.
И как отмечают туроператоры, россияне не отказываются от поездок не смотря ни никакие ЧП и природные бедствия. Даже когда в Греции и Турции вспыхнули лесные пожары очередь из желающих там отдохнуть не стала меньше. Такая же история и с Крымом. Многие надеются, что происшествия «отпугнут» других туристов и отели снизят цены.