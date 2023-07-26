Андрей Воробьев: Осенью в Люберцах заработает учебно-тренировочный комплекс МГАФК

Отмечается, что в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» строительство комплекса велось с 2020 года. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в неполный перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься. В центре продуманы даже мельчайшие детали: навигация интуитивная и понятная, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы широкие, чтобы проехала коляска, а для слабовидящих информационные таблички продублированы на шрифте Брайля.