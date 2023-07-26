Андрей Воробьев: Осенью в Люберцах заработает учебно-тренировочный комплекс МГАФК

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
Андрей Воробьев рассказал, что в данном уникальном высшем учебном заведении ведется подготовка преподавателей, учителей, а также специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Он также добавил, что теперь в центре смогут заниматься тренеры, преподаватели из 50 субъектов РФ, а также дети, которые живут рядом. Об этом пишет mosregtoday.ru.
На территории комплекса имеется несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики и сухого плавания, а также тренажеры и научные лаборатории с процедурными кабинетами. Более того, комплекс даже оборудован спецтренажером с инфракрасным излучением.
Отмечается, что в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» строительство комплекса велось с 2020 года. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в неполный перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься. В центре продуманы даже мельчайшие детали: навигация интуитивная и понятная, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы широкие, чтобы проехала коляска, а для слабовидящих информационные таблички продублированы на шрифте Брайля.
В ходе визита глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения комплекса, а также поговорили со студентами и преподавателями академии.
Помимо трех тысяч студентов в академии смогут заниматься сборные команды России. Одновременно с этим будущие тренеры смогут принять участие в тренировочном процессе лучших спортсменов РФ.
«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — отметил Олег Матыцин.
Студенты академии рассказали, что раньше им приходилось ездить на тренировки в разные спортцентры, рано вставать, а теперь все необходимое — в одном здании.
В 2021 году Московская государственная академия физкультуры отметила 90-летие со дня образования. За это время в стенах вуза было подготовлено 28 тыс. тренеров и спортсменов. При этом 900 воспитанников академии являются мастерами спорта международного класса, а также победителями и призерами мировых соревнований, а 137 человек — заслуженные тренеры.