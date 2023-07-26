nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

Андрей Воробьев: Осенью в Люберцах заработает учебно-тренировочный комплекс МГАФК

26 июля 2023, 06:53
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Дмитрий Белицкий
Готовность нового здания учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК), которое откроется осенью в Люберцах, оценили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Андрей Воробьев рассказал, что в данном уникальном высшем учебном заведении ведется подготовка преподавателей, учителей, а также специалистов по адаптивной физкультуре и реабилитации. Он также добавил, что теперь в центре смогут заниматься тренеры, преподаватели из 50 субъектов РФ, а также дети, которые живут рядом. Об этом пишет mosregtoday.ru.

На территории комплекса имеется несколько бассейнов, крытый каток, залы хореографии, акробатики и сухого плавания, а также тренажеры и научные лаборатории с процедурными кабинетами. Более того, комплекс даже оборудован спецтренажером с инфракрасным излучением.

Отмечается, что в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» строительство комплекса велось с 2020 года. Плавание, водное поло, прыжки в воду, хоккей, фигурное катание вошли в неполный перечень видов спорта, которыми здесь будут заниматься. В центре продуманы даже мельчайшие детали: навигация интуитивная и понятная, помещения доступны для инвалидов — дверные проемы широкие, чтобы проехала коляска, а для слабовидящих информационные таблички продублированы на шрифте Брайля.

В ходе визита глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин осмотрели помещения комплекса, а также поговорили со студентами и преподавателями академии.

Помимо трех тысяч студентов в академии смогут заниматься сборные команды России. Одновременно с этим будущие тренеры смогут принять участие в тренировочном процессе лучших спортсменов РФ.

«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — отметил Олег Матыцин.

Студенты академии рассказали, что раньше им приходилось ездить на тренировки в разные спортцентры, рано вставать, а теперь все необходимое — в одном здании.

В 2021 году Московская государственная академия физкультуры отметила 90-летие со дня образования. За это время в стенах вуза было подготовлено 28 тыс. тренеров и спортсменов. При этом 900 воспитанников академии являются мастерами спорта международного класса, а также победителями и призерами мировых соревнований, а 137 человек — заслуженные тренеры.

Подпишитесь
«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре
Сегодня, 07:15
Бархатный сезон. Куда и за сколько поедут отдыхать тюменцы в августе?
Сегодня, 07:02
Нужны стрелки и разведчики за 32 тыс руб: тюменцам предлагают стать военными
Вчера, 11:56
Глава тюменского избиркома заявил, что кандидатам в депутаты не хватает денег
Сегодня, 06:49
«Просидели там всю ночь»: тюменцы снова жалуются на большие очереди в травмпункте
Сегодня, 02:32
В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
Вчера, 06:23