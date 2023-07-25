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В Тюмени Салаирский тракт расширят до четырёх полос

25 июля 2023, 05:01
Фото: 1MI
Салаирский тракт в Тюмени расширят до четырех полос. В настоящее время уже началась разработка проектной документации по реконструкции.
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Тюмень

Вместо двух полос в перспективе появятся четыре полосы на автомобильной трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. Об этом «Нашему Городу» сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

По Салаирскому тракту расположено много данных обществ, база отдыха Верхний бор, в перспективе там же будет построен глэмпинг-парк. На трассе регулярно образуются километровые пробки, поэтому расширение данного участка дороги необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.

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Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные горожане попали в километровые заторы на трассах на выезде из Тюмени — движение было затруднено на Салаирском, Червишевском, Московском трактах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Реконструкция#Строительство дорог#Безопасность на дорогах#Тюменская область#ГУС
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