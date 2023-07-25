В Тюмени Салаирский тракт расширят до четырёх полос

По Салаирскому тракту расположено много данных обществ, база отдыха Верхний бор, в перспективе там же будет построен глэмпинг-парк. На трассе регулярно образуются километровые пробки, поэтому расширение данного участка дороги необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.