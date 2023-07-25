В Тюмени Салаирский тракт расширят до четырёх полос

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Вместо двух полос в перспективе появятся четыре полосы на автомобильной трассе Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. Об этом «Нашему Городу» сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
По Салаирскому тракту расположено много данных обществ, база отдыха Верхний бор, в перспективе там же будет построен глэмпинг-парк. На трассе регулярно образуются километровые пробки, поэтому расширение данного участка дороги необходимо для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные горожане попали в километровые заторы на трассах на выезде из Тюмени — движение было затруднено на Салаирском, Червишевском, Московском трактах.