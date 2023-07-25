В Тюмени аниматор принес на детский День рождения бомбу

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным тг-канала Ural Mash, на детский праздник был приглашен один из аниматоров, который уже 10 лет организует игры в «шпионов», «спецназ» и «спецагентов».
Вот и на этот раз квест был организован в парке — целью ребят было найти так называемую бомбу. Однако в дело вмешались прохожие — они, увидев столпившихся детей у «взрывного устройства», вызвали на место ЧП силовиков.
Собственный источник «Нашего Города» в правоохранительных органах данную информацию подтвердил.
«Действительно такой инцидент был. С аниматором проведена беседа и донесена информация о том, что в связи со сложившейся сегодня ситуацией в стране, нецелесообразно устраивать такие квесты. Тем более в общественном месте», — пояснил источник.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский дачник нашел у себя на участке боевую ручную гранату Ф-1. Боеприпас, как выяснилось, долгое время пролежал в грунте, но, несмотря на это, мог сдетонировать в любой момент. Граната была вывезена сотрудниками Росгвардии и уничтожена.