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В Тюмени аниматор принес на детский День рождения бомбу

25 июля 2023, 06:03
Фото: 1MI
День рождения одного из юных тюменцев закончилось вызовом силовиков и поиском взрывного устройства.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным тг-канала Ural Mash, на детский праздник был приглашен один из аниматоров, который уже 10 лет организует игры в «шпионов», «спецназ» и «спецагентов».

Вот и на этот раз квест был организован в парке — целью ребят было найти так называемую бомбу. Однако в дело вмешались прохожие — они, увидев столпившихся детей у «взрывного устройства», вызвали на место ЧП силовиков.

Собственный источник «Нашего Города» в правоохранительных органах данную информацию подтвердил.

«Действительно такой инцидент был. С аниматором проведена беседа и донесена информация о том, что в связи со сложившейся сегодня ситуацией в стране, нецелесообразно устраивать такие квесты. Тем более в общественном месте», — пояснил источник.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский дачник нашел у себя на участке боевую ручную гранату Ф-1. Боеприпас, как выяснилось, долгое время пролежал в грунте, но, несмотря на это, мог сдетонировать в любой момент. Граната была вывезена сотрудниками Росгвардии и уничтожена.

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