В центре Тюмени выкупят два здания для строительства дороги в центре города

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Речь идет о земельном участке в границе улиц Володарского, 77 и Профсоюзная, 93. Здесь, от Мориса Тореза до Профсоюзной в створе Володарского, планируют построить новый объект дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради пробивки улицы Даудельной на участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской строительства новой дороги снесут порядка 90 гаражей. Здесь планируют построить новую дорогу.