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В центре Тюмени выкупят два здания для строительства дороги в центре города

25 июля 2023, 04:11
Фото: 1MI
Власти Тюменской области выделили 29 миллионов 383 тысячи рублей на выкуп земли для строительства новой дороги. Соотвествующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

Речь идет о земельном участке в границе улиц Володарского, 77 и Профсоюзная, 93. Здесь, от Мориса Тореза до Профсоюзной в створе Володарского, планируют построить новый объект дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради пробивки улицы Даудельной на участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской строительства новой дороги снесут порядка 90 гаражей. Здесь планируют построить новую дорогу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Строительство#Строительство дорог
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