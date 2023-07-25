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В департамент экономики Тюменской области назначили нового руководителя

25 июля 2023, 10:21
Фото: 1MI
Евгений Вайсбек назначен замдиректора департамента экономики Тюменской области.

Ранее он занимал должность главы управления прогнозирования и анализа в том же департаменте.

«Заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — отмечается на сайте регионального правительства.

Стоит отметить, что в январе этого года из регионального департамента экономики уволилась Татьяна Южакова, её заменили только через 6 месяцев.

«Наш город» сообщал, что юриста компании «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили с работы из-за попытки скрыться от мобилизации. Инцидент произошел еще осенью 2022 года.

Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего уволили за взятки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Назначения#Новые назначения
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