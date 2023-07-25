В департамент экономики Тюменской области назначили нового руководителя

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Ранее он занимал должность главы управления прогнозирования и анализа в том же департаменте.
«Заместитель директора — Вайсбек Евгений Николаевич», — отмечается на сайте регионального правительства.
Стоит отметить, что в январе этого года из регионального департамента экономики уволилась Татьяна Южакова, её заменили только через 6 месяцев.
«Наш город» сообщал, что юриста компании «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили с работы из-за попытки скрыться от мобилизации. Инцидент произошел еще осенью 2022 года.