Удаленные сотрудники предпочтут увольнение офисной работе в России. А в Тюмени?

А вот по результатам опроса на сервисе SuperJob, 40% респондентов устраивает удалённый режим работы, однако 37% готовы отказаться от удаленки, если понадобится вернуться в офис. При этом в большинстве тех, кто предпочёл бы увольнение, оказались женщины. Они заявили, что удаленка для них — единственная возможность работать из-за детей.