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Удаленные сотрудники предпочтут увольнение офисной работе в России. А в Тюмени?

25 июля 2023, 02:30
Фото: 1MI
По результатам опроса сервиса SuperJob, многие россияне, работающие на удаленке, предпочтут уволиться, чем вернуться в офис. «Наш город» провел подобный опрос среди жителей Тюмени.

На данный момент участие в голосовании приняли 447 респондентов. Оказалось, большинство тюменцев все-таки не хотят работать удаленно: 54% проголосовали за возвращение в офис, а 46% предпочли бы увольнение.

«После 3-х лет удаленки многие вернулись в офис. Увольняться вряд ли все будут, если работа нормальная. Формат удаленки все же у нас мало развит в большинстве компаний», — поделился наш полписчик.
«Удаленка однозначно! Потому что есть семья с детишками. Мама работает и за компьютером, и на кухне поваром, а ещё аниматором, уборщицей и восхитительной женой», — высказала мнение наша читательница.

А вот по результатам опроса на сервисе SuperJob, 40% респондентов устраивает удалённый режим работы, однако 37% готовы отказаться от удаленки, если понадобится вернуться в офис. При этом в большинстве тех, кто предпочёл бы увольнение, оказались женщины. Они заявили, что удаленка для них — единственная возможность работать из-за детей.

Ранее «Наш город» писал, что сотрудники массово увольняются из «Почты России», поскольку у них снизилась зарплата.

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#Елена Чебоксарова#Удалённая работа#Работа#Офисы#Опрос#Общество#Тюменцы
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