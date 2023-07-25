Удаленные сотрудники предпочтут увольнение офисной работе в России. А в Тюмени?

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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На данный момент участие в голосовании приняли 447 респондентов. Оказалось, большинство тюменцев все-таки не хотят работать удаленно: 54% проголосовали за возвращение в офис, а 46% предпочли бы увольнение.
«После 3-х лет удаленки многие вернулись в офис. Увольняться вряд ли все будут, если работа нормальная. Формат удаленки все же у нас мало развит в большинстве компаний», — поделился наш полписчик.
«Удаленка однозначно! Потому что есть семья с детишками. Мама работает и за компьютером, и на кухне поваром, а ещё аниматором, уборщицей и восхитительной женой», — высказала мнение наша читательница.
А вот по результатам опроса на сервисе SuperJob, 40% респондентов устраивает удалённый режим работы, однако 37% готовы отказаться от удаленки, если понадобится вернуться в офис. При этом в большинстве тех, кто предпочёл бы увольнение, оказались женщины. Они заявили, что удаленка для них — единственная возможность работать из-за детей.
Ранее «Наш город» писал, что сотрудники массово увольняются из «Почты России», поскольку у них снизилась зарплата.