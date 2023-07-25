Тюменцев напугало нашествие змей на Ялуторовском и Велижанском тракте

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:04
О пресмыкающихся сообщают подписчики Telegram-каналов и в соцсетях. В основном дачникам и грибникам попадаются гадюки и ужи.
«Встречались на даче и в лесу несколько раз. Они сами, в принципе, боятся человека и стараются уползти, но если идёшь за ней, то встаёт в стойку и шипит. Одно дело по телевизору смотришь и когда вживую зрелище. Опасно, она может броситься молниеносно», — сообщил тюменец Александр Д.
Некоторые пользователи сети отмечают, что «в этом году у них нашествие какое-то».
«Наш город» сообщал, что в июне и июле змей видели у детской площадки на улице Сосьвинская, 45, на Ямской у дома 75. В начале месяца уж распугал отдыхающих на Муллашах.