nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Изображение материала

Тюменцев напугало нашествие змей на Ялуторовском и Велижанском тракте

25 июля 2023, 14:00
Фото: 1MI
Тюменцы сообщают о большом количестве змей в районе Ялуторовского и Велижанского тракта.
Фото: Скрин с Telegram-каналов "Тюмень №1" и "Темы Тюмени"

О пресмыкающихся сообщают подписчики Telegram-каналов и в соцсетях. В основном дачникам и грибникам попадаются гадюки и ужи.

«Встречались на даче и в лесу несколько раз. Они сами, в принципе, боятся человека и стараются уползти, но если идёшь за ней, то встаёт в стойку и шипит. Одно дело по телевизору смотришь и когда вживую зрелище. Опасно, она может броситься молниеносно», — сообщил тюменец Александр Д.

Некоторые пользователи сети отмечают, что «в этом году у них нашествие какое-то».

«Наш город» сообщал, что в июне и июле змей видели у детской площадки на улице Сосьвинская, 45, на Ямской у дома 75. В начале месяца уж распугал отдыхающих на Муллашах.

Еще одна: змею видели на улице Ямская в Тюмени. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Змеи
Подпишитесь
«Полицейский беспредел?»: как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков
Сегодня, 09:53
«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам
Сегодня, 06:54
Нужны стрелки и разведчики за 32 тыс руб: тюменцам предлагают стать военными
Сегодня, 11:56
Кандидат в губернаторы Тюменской области Пискайкин рассказал о своей судимости
Сегодня, 05:31
«Лайфхак от недовольных»: тюменская УК заблокировала жителей своего дома
Сегодня, 07:40
В СВО погиб 26-летний старший лейтенант из Тюменской области
Сегодня, 06:23