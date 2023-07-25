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Тюменских силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ

25 июля 2023, 04:27
Фото: 1MI
Тюменских сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет служба собственной безопасности МВД.
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Тюмень
«В соцсетях и мессенджерах получили распространение публикации, где утверждалось, что в Тюменской области сотрудникам якобы грозит увольнение „за честное исполнение служебного долга“. Поступило обращение гражданина о возможных неправомерных действиях сотрудников управления. По нему в настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

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Ранее «Наш Город» писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительные результаты расследования коррупции в Тюменской области. Региона вошел в число субъектов России с негативной оценкой наряду со Свердловской областью, Калмыкией, Приморскими Красноярским краями.

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