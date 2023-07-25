Тюменских силовиков проверяет управление собственной безопасности МВД РФ

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
«В соцсетях и мессенджерах получили распространение публикации, где утверждалось, что в Тюменской области сотрудникам якобы грозит увольнение „за честное исполнение служебного долга“. Поступило обращение гражданина о возможных неправомерных действиях сотрудников управления. По нему в настоящее время ГУСБ МВД России проводит проверку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.
Ранее «Наш Город» писал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительные результаты расследования коррупции в Тюменской области. Региона вошел в число субъектов России с негативной оценкой наряду со Свердловской областью, Калмыкией, Приморскими Красноярским краями.