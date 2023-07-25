Страшное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень: погиб пожилой водитель

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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В результате ДТП пожилой автомобилист получил множество травм. Его доставили в Пышминскую ЦРБ.
К сожалению, спасти водителя легкового автомобиля не удалось: он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Свердловской области.
Погибший проживал в Талице, куда возвращался из Перми.
Водитель грузовика не пострадал. Он пояснил, что у автомобиля спустило левое колесо. Мужчина выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию. Сам он был в сигнальном жилете.
Ранее «Наш город» писал, что в результате столкновения с КАМАЗом легковой автомобиль превратился в металлолом.