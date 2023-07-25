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Страшное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень: погиб пожилой водитель

25 июля 2023, 02:15
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера на 186 км трассы Екатеринбург — Тюмень 69-летний водитель «Тойоты» наехал на грузовой автомобиль, вставший на правой стороне дороги из-за поломки.
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ДТП

В результате ДТП пожилой автомобилист получил множество травм. Его доставили в Пышминскую ЦРБ.

К сожалению, спасти водителя легкового автомобиля не удалось: он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Свердловской области.

Погибший проживал в Талице, куда возвращался из Перми.

Водитель грузовика не пострадал. Он пояснил, что у автомобиля спустило левое колесо. Мужчина выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию. Сам он был в сигнальном жилете.

Ранее «Наш город» писал, что в результате столкновения с КАМАЗом легковой автомобиль превратился в металлолом.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Смерть на дороге#Екатеринбург – Тюмень#Происшествия#Общество#Новости тюмени
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