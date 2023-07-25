«Следствие затянулось»: фигуранты «Тюменского дела» год проведут в СИЗО

В ходе заседания Роман Паклин снова пожаловался на состояние здоровья, однако этот фактор не стал основанием для изменения меры пресечения. Напомним, по словам Паклина, после пыток от силовиков, он почти потерял зрение и долгое время едва различал объекты на расстоянии вытянутой руки.