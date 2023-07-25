«Следствие затянулось»: фигуранты «Тюменского дела» год проведут в СИЗО

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Денизу Айдыну, Кириллу Брику, Данилу Чертыкову, Роману Паклину, Юрию Незнамову и Никите Олейнику продлили срок заключения в СИЗО на 2 месяца. Напомним, ребят обвиняют в организации террористического сообщества.
«Судья на каждого отвел не более 15 минут. На заседании по продлению стражи Юры Незнамова адвокат Фёдор Акчермышев ходатайствовал об отводе председательствующего судьи», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
В ходе заседания Роман Паклин снова пожаловался на состояние здоровья, однако этот фактор не стал основанием для изменения меры пресечения. Напомним, по словам Паклина, после пыток от силовиков, он почти потерял зрение и долгое время едва различал объекты на расстоянии вытянутой руки.
С учетом обновленных сроков содержания в следственном изоляторе, фигуранты дела проведут в заключении год. Отметим, что в суде ни раз поднимался вопрос о длительных сроках следствия, но следователю каждый раз удавалось убедить судей в необходимости увеличения срока.
Ранее «Наш город» рассказывал, что фигурантам «Тюменского дела» предлагали подписать досудебные соглашения. Предполагается, что один из них мог пойти на сделку, что гарантирует обвинительный приговор для всех остальных.