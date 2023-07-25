Массовая эвакуация прошла в ТЦ «Калинка» в центре Тюмени

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По словам тюменцев на улицу вышли десятки человек. На место инцидента прибыли представители СКР и МВД.
«Кому-то надоело стоять в очереди в Чико», — отметил тюменец Кирилл В.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили «Нашему городу», что в ТЦ «Калинка» была проведена проверка. Подозрительных предметов в здании не обнаружено.
Это уже второй случай с начала недели. 24 июля днём эвакуировали десятки человек в ТЦ «Магеллан». Оказалось, что мероприятие было плановым, через 20 минут торговый центр заработал в прежнем режиме.