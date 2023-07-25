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Массовая эвакуация прошла в ТЦ «Калинка» в центре Тюмени

25 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Сегодня днём в торговом центре прошла эвакуация посетителей и персонала. Вход около здания оградили лентой.

По словам тюменцев на улицу вышли десятки человек. На место инцидента прибыли представители СКР и МВД.

«Кому-то надоело стоять в очереди в Чико», — отметил тюменец Кирилл В.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили «Нашему городу», что в ТЦ «Калинка» была проведена проверка. Подозрительных предметов в здании не обнаружено.

Это уже второй случай с начала недели. 24 июля днём эвакуировали десятки человек в ТЦ «Магеллан». Оказалось, что мероприятие было плановым, через 20 минут торговый центр заработал в прежнем режиме.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Бизнес
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